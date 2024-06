Toto jsou vítězové cen Apple Design Awards 2024. Známe je ještě před startem vývojářské konference WWDC

Apple na vývojářské konferenci WWDC tradičně oceňuje hry a aplikace, které mají „unikátní design nebo špičkové technické parametry“. Po letech však Apple zvolil jinou taktiku, a výherce v jednotlivých kategoriích oznámil s předstihem. A to zřejmě proto, že v zápalu očekávaných novinek v příštím týdnu na WWDC24 (iOS 18, iPadOS 18, WatchOS 11, umělá inteligence,...), by zřejmě oceněné hry a aplikace jednoduše zapadly. Následující řádky tak berte jako inspiraci, pokud hledáte zajímavý herní či aplikační obsah pro iPhony.



Rooms alias tvorba virtuálních místností

Apple oznámil vítěze v sedmi kategoriích, u každé z nich vybral vítěznou aplikaci nejlepší hru. V kategorii „Spatial Computing“ zvítězila aplikace djay pro, která slouží pro virtuální mixování hudby, k čemuž využívá i přístup do Apple Music. Blackbox je zase hra, která se vymyká všem standardům. V každé úrovni musíte přijít na to, co se od vás vlastně očekává. Mezi Nejlepší vizuální a grafické aplikace patří Rooms, ve které vytváříte imaginární místnosti s propracovanou fyzikou a komplexností. Lies of P je zase vizuálně i herně povedená hra (pro Mac) s kvalitními texturami a zvukovými efekty.

Sedm kategorií, čtrnáct vítězů

Kategorie Největší sociální dopad má za vítěze Gentler Stream Fitness Tracker, která je postavena jako pozitivní rádce, který se stará o váš pohyb, organizaci času a odpočinek. Wreck je na druhé straně jakási „3D novela“ v podobě hry, ve které záleží na tom, který směr si zvolíte. Mezi nejvíce inovativní aplikace patří Procreate Dreams, ve které můžete intuitivně vytvářet 2D animace, Lost in Play zase nabízí návrat do dětství a příběhu, které vyplňuje dětská představivost a propracované hádanky a hříčky.

Vítězové Apple Design Awards 2024:

Mezi Nejlepší interaktivní aplikace patří Crouton, ve které si vytváříte recepty a nákupní seznamy. Hádanky ve hře Rytmos řešíte základními dotykovými gesty. V závislosti na pohybu se mění píseň na pozadí a hra získává na své komplexnosti. V kategorii Nejlepší inkluzivní aplikace zvítězilo oko, které upozorní chodce vibracemi a zvukem na jednotlivé barvy na semaforu. Příběhová hra Crayola se sází na kreslení a vybarvování herních objektů.

Mezi Nejlepší aplikace pro potěšení a zábavu patří Bears Gratitute určená pro sebereflexi a odměňování sebe sama za úspěchy. Mezi hrami zvítězil balík NYT Games, který obsahuje slovní a logické hříčky s maximální znovuhratelností.

Vývojářská konference WWDC24 startuje v pondělí 10. června od 19:00 hod. našeho času. V úvodní Keynote se dozvíme všechny podstatné novinky, které si pro nás Apple připravil.

Zdroj: Apple