Trápí vás malý FUP? Poradíme, jak na smartphonu šetřit drahocenná mobilní data

Pomoci vám k tomu mohou i aplikace jako WiFi Map či WiFi Connect, které nabízí databázi otevřených sítí Wi-Fi a za poplatek umožní přístup i k některým zabezpečeným heslem. U těch otevřených však nezapomínejte na bezpečnost, jelikož takové sítě lze využít i k odchytávání hesel. Dávejte si tedy pozor, co zde děláte.

Přestože se doba posunula a není již problém pořídit si neomezený datový balíček k telefonu, k levnějším tarifům operátoři s daty nejsou zrovna štědří a uživatelé tak musí hledat cesty, jak s daty šetřit. V tomto článku si ukážeme některé tipy, co udělat, abyste s daty na konci měsíce bez problému vyšli.

Pokud chcete hodně ušetřit, některé aplikace nabízí možnost přepnutí i do nízké kvality, kde můžete spotřebu dat ještě výrazněji omezit. Jen už počítejte, že v takovém případě už to na kvalitě služby můžete trochu pocítit.

Streamování hudby či videa je poslední roky velký trend. Je to pohodlné, rychlé a máte vše na dosah. Pokud si však nedáte s omezeným datovým balíčkem pozor, může vás chvíle přehrávání stát zbytečná data. Naštěstí populární streamovací služby jako je Netflix, Spotify, Apple Music, YouTube a další nabízí nástroje, jak provoz omezit.

Zakažte synchronizaci, stahování nebo data

Tento bod částečně souvisí s bodem prvním. I když totiž zakážete aktualizace aplikací, neznamená to, že na pozadí nebude probíhat přenos dat těchto aplikací. Typické je to například pro aplikace fotky, a to jak u Googlu, tak u Applu. Zde doporučíme nastavit synchronizaci a zálohování fotek pouze skrze Wi-Fi.



Ušetřit mobilní data můžete zakázáním synchronizace aplikací skrze data, jejich stahování na pozadí. Mobilní data u konkrétních aplikací dokonce můžete úplně zakázat.

Stejné doporučení vám dáme také u cloudových úložišť, ať už jde o Google Disk, iCloud, OneDrive a další. Pokud hovíte podcastům také zkontrolujte, zda nemáte aktivní automatické stahování skrze mobilní data.

Extrémním případem pak je možnost u konkrétních aplikací využití skrze mobilní data úplně zakázat. Některé aplikace, které využíváte jen minimálně totiž čas od času stahují data na pozadí. Sice může jít jen třeba jen o pár stovek kilobajtů denně, ale v celkovém součtu to může být slušná úspora.