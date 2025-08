Trefa do černého, kterou Siri možná ještě teď vyhodnocuje. Google během půl minuty zesměšnil Apple hned dvakrát

Když mobilní značky připravují teasery na budoucí smartphony, většinou jde pouze o jejich výbavu a funkce, které halí (pokud s předstihem kompletně neunikly na internet) určitá tajemství. Google se však v upoutávce na Pixel 10 zaměřil přímo na Apple – jak obsahem videa, tak i doprovodnou hudbou. Skladba The Next Episode (instrumentální verze) z roku 2000 od Dr. Dre ve videu určitě není použita zcela náhodně. Apple totiž značku Beats od rappera Dr. Dre odkoupil v roce 2014.



Google místo barevného displeje se zapnutou Apple Intelligence ukazuje vypnutý displej prakticky ze stejného úhlu. Je to však jen využití detailu rámu telefonu, protože se v něm za chvíli objeví boční tlačítka

A pak je tu samotné sebevědomé vyjádření Googlu, který kritizuje něco, co je dnes nejen u Applu velkým nešvarem. Když si máte koupit nový telefon kvůli funkcím, které do něj brzy dorazí, co dělat, když i po roce tyto funkce stále chybí? Buď musíte změnit definici slova „brzy“ (třeba i na rok a déle), nebo vyměnit svůj stávající telefon.

Je rok dostatečně brzy?

A to je trefa do černého, protože přesně to se týká, nejen před rokem avizovaného vylepšení Siri, ale i dalších funkcí. Možná by stálo za to spočítat, kolikrát Apple na svých tiskových akcích při představení nových funkcí dodává větu „coming later this year“ aneb „do iPhonů dorazí později v letošním roce“. Ale pozor, nedělá to jen Apple, ale (po jeho vzoru) i další značky. Jenže, když jsou to jen prázdné sliby, musí za to každá značka přijmout odpovědnost. Ano, i Apple nebo Google. Zvláště pro Evropany je tato kampaň zajímavá i proto, že i v jednotlivých zemích EU (včetně Česka) chybí některé funkce, na které stále čekáme. Kdy se jich dočkáme, je ve hvězdách.

Teaser na Pixel 10 a velké rýpnutí do Applu v jednom:

Telefony bychom tedy měli pořizovat podle toho, jak fungují v době vydání, ne podle slibů výrobců, kteří nám ukazují, jak by mohly fungovat v budoucnu. A to by si měli vzít k srdci i další výrobci, kteří se chlubí funkcemi, které telefony ještě nemají a které často dostanou až po delším pobytu na trhu. A jak je vidět u Applu, ani sliby v konečném důsledku nemusí znamenat vůbec nic.

Google i přes četné úniky pokračuje v marketingové kampani, která vyvrcholí 20. srpna premiérou čtyř telefonů řady Pixel 10, hodinek Pixel Watch 4 a sluchátek Pixel Buds 2a.