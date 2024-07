Trend, který může dorazit i k nám. Rekordní počet uživatelů přechází z Androidů na iPhony. Apple však neslaví

Americká agentura CIRP si v zámoří všímá trendu výrazného přechodu uživatelů z Androidů na iPhony. Jedná se o trend, který by mohl brzy dorazit i do Evropy, Apple však přesto nemá důvod slavit. I přesto, že rekordních 17% majitelů nových iPhonů vlastnilo dříve Android, prodeje aktuální řady iPhone 15 to nijak nezlepší. Ti, kteří přechází na iPhony, často volí starší a tedy i levnější zařízení. A to i díky dlouhé softwarové podpoře starších iPhonů.



Letos v červnu na iPhony v USA přešel rekordních počet nových uživatelů. Tento trend se však může brzy dostat i do Evropy, přesto z něj Apple nemůže mít radost. Zájemci o nový iPhone volí často starší a tím pádem i levnější modely

Agentura CIRP uvádí, že v červnu se meziročně zvýšil počet majitelů nových iPhonů, kteří dříve používaly Androidy, o rovných sedm procent. Jenže, kvůli ceny volí starší iPhony, které stále mají softwarovou podporu. Poohlížejí se např. po řadách iPhone 14, iPhone 13 nebo po iPhonu SE. A vlastně se není ani čemu divit. Ti, kteří na iPhone přechází s mírnou nedůvěrou, si chtějí systém nejprve osahat, než do iPhonu pořádně zainvestují. V potaz je třeba brát i majitele Androidů střední třídy, kteří nepotřebují to nejvýkonnější, ale dívají se spíše po levnějších iPhonech, které nemají tabulkově nejvyšší výkon.

V neposlední řadě je tu i aspekt toho, že i starší iPhone může novým uživatelům připadat atraktivní. Logika ovládání, vzhled systému – vše je úplně jinak, a tak je i u staršího modelu stále co objevovat, a navíc oproti nejnovější řadě výrazně ušetří. Na statistiku se však dívat i z opačné strany. Čím více procent uživatelů přechází z Androidů, tím méně je těch, kteří mají potřebu upgradovat ze starších iPhonů. A čím méně výrazných mezigeneračních novinek u iPhonů bude, tím bude pro Apple těží přesvědčit uživatele stávajících iPhonů k přechodu na nový model.

Zdroj: CIRP