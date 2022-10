Třetí produkt od Nothing jsou opět sluchátka. Jejich průhledné pouzdro inspirovala rtěnka

Start-up Nothing bývalého šéfa značky OnePlus Carla Peie představuje svoje třetí zařízení. Po sluchátkách Ear (1) a smartphonu Phone (1) jsou to tentokrát opět zcela bezdrátová sluchátka Nothing Ear Stick. Už z názvu je patrné, že jejich pouzdro má tvar tyčinky. Prodávat se začnou 4. listopadu včetně České republiky, kde je v nabídce bude mít Alza. Cena je 3000 Kč.

Hlavní důraz u nových sluchátek je kladen na ergonomii. Sluchátka mají být pohodlnější nejen v uchu, ale i pro přenášení a manipulování. Upozaděna nebyla ani hudební stránka. Pecková sluchátka Ear Stick přinášejí 12,6mm dynamický měnič, novou funkci Bass Lock a technologii Clear Voice pro hlasové hovory. Jsou voděodolné podle stupně krytí IP54 (postříkání vodou a zmoknutí), podporují kodeky SBC a AAC.

Pouzdro sluchátek slouží k jejich přenášení a zároveň nabíjení. Celková sečtená doba výdrže včetně průběžného dobíjení v pouzdře je 29 hodin, na jeden zátah (bez vložení do pouzdra) mají sluchátka vydržet 7 hodin. Design je inspirován tvarem rtěnky, což u sluchátek nevidíme poprvé – stejně byl koncipován například model Huawei Freebuds Lipstick. Nothing má ale zajímavější otevírání, kdy sluchátka zpřístupní pootočením válečku. Pouzdro se dobíjí přes USB-C konektor, bezdrátové dobíjení na rozdíl od Ear (1) bohužel schází.

Nastavení ekvalizéru uchu na míru

Každé ze sluchátek má hmotnost 4,4 gramu. Na rozdíl od modelu Ear (1) nejsou konce sluchátek s krátkou stopkou zakončeny špuntíkem, jedná se o peckovou konstrukci, u které bývá těžší „trefit“ se správným tvarem do co nejvíce lidských uší. Nothing říká, že ergonomii testoval na více než stovce lidí. Pohodlí je prý takové, že sluchátka klidně můžete nosit celý den.

Sluchátka obsahují trojici mikrofonů, s pomocí kterých dokážou odstínit okolní ruch při telefonování a druhé straně zesílit váš hlas. Vedle této technologie Clear Voice je zde ještě Bass Lock, což je další softwarový algoritmus, který podle usazení pecek změří vnitřní tvar zvukovodu a podle toho spočítá, kolik basů se z ucha „vytrácí“. Poté nadefinuje křivku ekvalizéru na míru nositeli sluchátek. Aktivní potlačení hluku (ANC) ale vzhledem ke své konstrukci nepodporují.

Sluchátka se ovládají na krátké průhledné tyčince, která má opět trochu přepracovanou elektroniku. Anténa je umístěna dál od obličeje, aby se při nošení zamezilo rušení bezdrátového signálu. Ovládání hudebního přehrávače včetně změny hlasitosti ze sluchátek tentokrát probíhá stisknutím stopky namísto jejího poklepání nebo tahových gest. Sluchátka by měla zareagovat i na povely z mokrých prstů. S telefonem se sluchátka spojí pomocí vlastní aplikace Nothing X (s uvedením sluchátek bude v marketech k dispozici pro Android i iOS).

Sluchátka Nothing Ear Stick na produktovém videu výrobce: