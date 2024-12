Třetinu telefonů „recyklujeme“ v rodině nebo mezi přáteli. Až 10 miliard telefonů ale zůstává v šuplíku

Asociace GSMA, která zastřešuje mobilní ekosystém, resp. zastupuje mobilní operátory a organizace napříč celým spektrem, oznámila překvapivé výsledky průzkumu týkajícího se smartphonů. V předvánoční době se miliony lidí na celém světě chystají předat své stávající smartphony rodinným příslušníkům nebo přátelům. Přesto, že je tato praktika v dnešním světě relativně běžná, v šuplících po celém světě stále zůstává extrémní množství telefonů, které by na trhu našlo řádné využití. Uživatelé si je však nechávají v šuplíku hned z několika důvodů.



Vysloužilý mobil jako umělecká instalace. Stále častěji však telefony místo toho „posouváme“ v rodině nebo mezi přáteli. Přesto však v šuplících končí až neskutečně velké procento telefonů, které nemají žádné využití

Průzkum napříč 10 tisíci respondenty z 26 zemí ukázal, že zhruba 40 % smartphonů dostává druhý (nebo dokonce třetí) „život“, když jeho původní majitel začne po Vánocích používat nový model. Tři čtvrtiny dotázaných však uvádí, že v šuplíku mají minimálně jeden telefon, který jen chytá prach. GSMA odhaduje, že v šuplících po celém světě leží dokonce 5 až 10 miliard nevyužívaných telefonů.

Nevíme, co s šuplíkovými telefony

Jaký je důvod, proč si telefon necháváme, a nepošleme je dál v rámci rodiny nebo třeba výkupu? Nejčastěji je to kvůli tomu, že obsahují fotografie a vzpomínky (27 %), a uživatelé neví, jak jej zálohovat nebo přenést do nového telefonu. Pětina dotázaných pak neví, co by se starým telefonem vlastně měla dělat. Mezi největší motivaci pro to, aby se uživatelé starších zařízení zbavili, jsou peníze, které za něj mohou získat, a příslib, že u takto odprodaného telefonu budou zcela vymazaná původní uživatelská data. A právě zde je za poslední roky vidět nejvýraznější změna.

Právě snahy o vrácení použitých produktů zpět do prodeje jsou v dnešní době tématem číslo jedna. Starší telefony ještě poslouží, a hned tak se z nich nestane elektroodpad. V řadě států navíc existují i podpůrné programy, které podstatně zvyšují úspěšnost znovupoužití „šuplíkových“ telefonů. V případě, že už o telefony není zájem, a dojde k jejich recyklaci, vidí GSMA výhodu v tom, že se vrátí část surovin potřebná pro výrobu smartphonů. V případě, že by došlo k recyklaci všech telefonů ze šuplíků po celém světě, dalo by se z nich získat zlato, stříbro a kobalt v hodnotě 8 miliard dolarů (190 milionů korun).

Průzkum ukázal, že 14 % telefonů v oběhu bylo pořízených z druhé ruky nebo jako repasované zařízení. V tomto trendu aktuálně dominuje Velká Británie. Průměrně smartphone používáme zhruba tři roky, než jej nahradíme novým, 75 % zařízení se přitom mění mezi prvním a třetím rokem používání. Nejčastěji telefony měníme kvůli nedostatečné baterii nebo problémů s výkonem. Starší uživatelé používají telefony déle než mladší generace, 60 % mladých zvažuje pořízení nového telefonu v následujících dvou letech.

A kolik máte telefonů v šuplíku vy?

Zdroj: GSMA