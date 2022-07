Trh se smartphony se zpomaluje. A to díky ekonomické nejistotě, vysoké inflaci a regionální nestabilitě

Agentura Canalys publikovala zprávu za druhé čtvrtletí roku, které ukazuje na postupný pokles mobilního trhu. Meziročně totiž došlo k poklesu prodejů o devět procent, což je velmi výrazný důsledek aktuální situace ve světě. Máme tím na mysli regionální nestabilitu, vysokou míru inflace i dozvuky koronavirové pandemie a navazujícímu nedostatku polovodičových součástek. Není tedy divu, že v této nelehké době se poptávka po smartphonech snížila. Canalys navíc eviduje meziroční pokles už druhé čtvrtletí po sobě.

Samsung si v uplynulém čtvrtletí udržel první místo s 21% marketsharem, na druhou pozici se však vyšoupl Apple (17 %). Díky vysoké poptávce po řadě iPhone 13 z druhé pozice vystrnadil čínské Xiaomi (14 %). Čínským výrobcům se však obecně příliš nedařilo, Oppo (včetně prodejních čísel značky OnePlus) a Vivo meziročně odčítají jeden procentní bod. Místo mobilního růstu se tak dostavila spíše stagnace.



Globální trh se smartphony meziročně klesá už druhé čtvrtletí po sobě a výrobcům se plní sklady

A tu je vidět napříč celým mobilním trhem. Poptávka po telefonech není tak vysoká, jak se původně očekávalo, a tak spousta značek přepracovává svou produktovou strategii na druhou polovinu letošního roku. Poměrně nečekaně se nedaří ani střední třídě telefonů, která prodeje dlouho táhla. A to zřejmě proto, že je tento segment přesycen telefony, které si začínají stále častěji troufat na vyšší cenovky. Uživatelé ale místo toho raději volí levnější alternativy nižší třídy.

Nejoblíbenější smartphony

Další oblíbené smartphony

Nízká poptávka je navíc problémem i pro celý dodavatelský řetězec, který očekával návrat do „předcovidové“ doby. Jenže lidé začínají investovat zejména do energií a do bydlení, a na smartphony se tak finančně nedostává v tak hojné míře, jako dosud. Výrobci tak musí odříkat chystané telefony a výjimkou nejsou ani přeplněné sklady vyrobených smartphonů, které na své majitele zatím čekají. A vůbec není jasné, zda se jich, za současně nastavených cen, vůbec dočkají.