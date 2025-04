Trh smartphonů pokračuje v růstu. Apple se dotahuje na Samsung už i v prvním čtvrtletí

Trh se smartphony v prvním kalendářním čtvrtletí 2025 pokračoval v mírném růstu meziročně o 1,5 %. Za období leden až březen se do prodejní distribuce dostalo 305 milionů chytrých telefonů, uvádí analytická společnost IDC. Kvůli obchodní válce mezi USA a Čínou, a zejména nepředvídatelnému vývoji s celní politikou mají analytici obavy o vývoj trhu v následujících obdobích.

„Vzhledem ke zvýšené geopolitické nejistotě a hrozbě výrazného zvýšení amerických cel na zboží dovážené z Číny prodejci strategicky zrychlili výrobu a v prvním čtvrtletí 2025 distribuovali značné objemy zásilek, zejména na kritický americký trh,“ uvedl viceprezident pro koncová zařízení IDC Francisco Jeronimo. Jde tak o ne zcela typický tržní růst na straně nabídky, který má eliminovat budoucí potenciální výpadek prodejů způsobený možným zvýšením cel, a tím pádem i koncové ceny zařízení. Pokud by se trh řídil pouze spotřebitelskou poptávkou, byl by objem prodejů za první kvartál nižší.

Nedávná výjimka udělená vládou USA, jež pozastavila dovozní cla na smartphony z Číny, sice nabízí dočasnou úlevu americkým společnostem, které odebírají komponenty nebo montují zařízení v Číně, ale závislost na čínském dodavatelském řetězci tím nijak nemizí. Firmám to ztěžuje plánování a nutí je dělat rozhodnutí s vysokou mírou nejistoty. „Právě teď by se americké značky měly zaměřit na využití výjimky tím, že budou vyrábět a přepravovat co nejvíce. Druhou stranou této rovnice je možnost, že ekonomická nejistota může v nadcházejících měsících utlumit spotřebitelskou poptávku,“ říká viceprezident IDC pro monitoring trhů Ryan Reith.

Předzásobení amerického trhu

V souvislosti s výše uvedeným pak nepřekvapí, že trh s chytrými telefony v USA rostl rychleji než trh globální a zaznamenal růst o více než 5 %. Růst byl podpořen zájmem spotřebitelů o nejnovější modely výrobců spolu s pocitem naléhavosti nákupu před potenciálním zvýšením cen. Nedávno oznámené 90denní pozastavení cel pro chytré telefony by navíc mohlo dále zvýšit prodeje ve 2. čtvrtletí, protože spotřebitelé by mohli využít příležitosti k nákupu před skončením uvedené celní výjimky.

Významný růst zaznamenali také čínští výrobci smartphonů na domácím trhu, který je od ledna 2025 podporován dotacemi od čínské vlády určenými na chytré telefony. Dotační program, jehož cílem je stimulovat spotřebu, se zaměřuje na produkty s cenou nižší než 6000 CNY (cca 18 tisíc korun), což zahrnuje většinu prodejů čínských výrobců.

TOP 5 největších výrobců podle počtu dodaných smartphonů, 1Q 2025:

Výrobce 1Q25

Objem dodávek (mil. ks) 1Q25

Tržní podíl 1Q24

Objem dodávek (mil. ks) 1Q24

Tržní podíl 1Q25/1Q24

Meziroční změna 1. Samsung 60.6 19.9% 60.2 20.1% 0.6% 2. Apple 57.9 19.0% 52.6 17.5% 10.0% 3. Xiaomi 41.8 13.7% 40.8 13.6% 2.5% 4. Oppo 23.5 7.7% 25.2 8.4% -6.8% 5. Vivo 22.7 7.4% 21.3 7.1% 6.3% Ostatní 98.4 32.3% 100.1 33.3% -1.7% Celkem 304.9 100.0% 300.3 100.0% 1.5% Zdroj: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, 14. dubna 2025

Přestože jiné agentury (např. Counterpoint) odhadují, že Apple v prvním čtvrtletí 2025 po úspěšných Vánocích znovu předstihl Samsung v dodávkách chytrých telefonů, IDC tyto propočty nepotvrzuje. Z jeho čísel vyplývá, že tržní jedničkou je zpátky Samsung se 60,6 miliony dodaných smartphonů, a to díky slušným prodejům telefonů řady Galaxy S25 a Galaxy Ax6.

Apple se přesto rychle dotahuje, když zaznamenal prodejně nejúspěšnější první kalendářní kvartál s téměř 58 miliony dodaných iPhonů. Na jedné straně se zde projevil výše zmíněný efekt zvýšeného zásobení skladů doma v USA, na straně druhé se Apple potýkal s poklesem prodejů v Číně, kde iPhony nejsou zařazeny do dotačního programu čínské vlády.

Čínský dotační program naopak pozitivně ovlivnil výsledky největší čínské mobilní značky Xiaomi, která tak mohla růst o jeden procentní bod rychleji než celý trh. Podobnou výhodu se už tolik nepodařilo zužitkovat značce Oppo, která si i přesto těsně udržela pozici světové smartphonové čtyřky, následovaná těsně holdingovou sestrou Vivo.