Tři čtvrtiny iPhonů běží na zatím nejnovějším iOS 17. iPady ztrácí jen pár procent, Android může závidět

Apple se v průběhu vývojářské konference WWDC pochlubil mírou aktualizací svých smartphonů a tabletů na nejnovější verze odpovídajících operačních systémů. I tentokrát se má Apple čím chlubit, oproti Androidu je to velký kontrast. Zatímco nejnovější Android 14 běží jen ve 13 % smartphonů (data k 1. květnu), iOS je nainstalován v 77% iPhonů.



Apple se pochlubil procenty uživatelů, kteří využívají nejnovější verzi iOS a iPadOS. Podíl verzí operačních systému iOS a iPadOS platí k 9. červnu 2024. Co by za to Google dal...

Systém měření je u obou systémů velmi podobný, a oba se na podzim dočkají svých navazujících generací, tj. Androidu 15 a iOS 18. V obou případech už na světě existují betaverze systémů, které jsou určeny testerům a vývojářům, pro běžné uživatele však budou tyto systémy uvolněny až za několik měsíců.

Apple své statistiky rozděluje na všechny zařízení, a na ta, která byla uvedena na trh v posledních čtyřech letech. Z globálního pohledu běží na iOS 17 77 % iPhonů, 14 % využívá iOS 16, zbylých devět procent pak některou ze starších verzí. Ty už Apple do detailu nevypisuje. U iPhonů za poslední čtyři roky je situace ještě lepší. iOS 17 má nainstalováno 86 % uživatelů, 11% podíl patří systému iOS 16, tři procenta pak starším verzím.

U iPadů je na první pohled vidět, že uživatelé jsou u nich k aktualizacím minimálně trochu zdrženliví. Z pohledu všech modelů najdeme iPadOS 17 „jen“ v 68 % iPadů. iPadOS 16 eviduje 17% podíl, 15% následně připadá na starší verze systému. Situace je o něco lepší v případě iPadů za poslední čtyři roky, kde jsou poměry následující: iPadOS 17 (77 %) a iPadOS 16 (15 %). Na starší verze systému připadá osm procent.

Proč chtít nejnovější verzi systému

Nejnovější verze systému přináší, nejen nové uživatelské funkce, ale také nové možnosti zabezpečení. A ty nejsou k ničemu, pokud zůstanou na papíře, a nedostanou se do reálných zařízeních v rukách uživatelů. Apple je na podobná čísla zvyklý, přesto občas do médií prosákne, že s těmito čísly není spokojený. Když jsou o pár procent nižší, signalizuje to možné odkládání aktualizací na pozdější dobu.

Android 14 je co do nejpoužívanější verze tohoto systému, až pátý! Předehnaly jej několik let staré verze systému, a na prvním místě se vyhřívá dva roky starý Android 13, na nějž má minimální ztrátu čtyři roky starý Android 11. A to je pro Google velmi špatná vizitka. Nestačí jen to, že Samsung za poslední roky rychlost aktualizací a počet aktualizovaných modelů značně vylepšil (společně s prodlouženou podporou). Pokud se k němu a k Pixelům nepřidají i další, na těchto číslech se zřejmě dlouho nic nezmění.

Zdroj: Apple Developer