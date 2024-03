Tři novinky v Mapách Google mají usnadnit letní cestování. S výběrem zajímavých míst pomáhá AI

Pomalu ale jistě se blíží doba letních dovolených, během kterých se hodí mít v kapse šikovnou mapovou aplikaci, jež pomůže uživatelům v orientaci v neznámém prostředí. Mapy Google proto přicházejí se třemi novinkami, které na blogu představil ředitel produktového managementu Andrew Duchi.

„Zjišťování, co vidět, co jíst a co dělat, může být při plánování dovolené náročné. Dnes představujeme aktualizace Map Google, které usnadňují hledání inspirace, sdílení doporučení na cesty a skutečnou představu o místě ještě před jeho návštěvou.“ píše Duchi v úvodu příspěvku.

Doporučení nejlepších míst

První novinka se zatím týká jen návštěvníků vybraných více než čtyřiceti amerických a kanadských měst, kteří budou mít k dispozici doporučení v podobě připravených seznamů. Funguje to tak, že po vyhledání města v Mapách Google stačí přejet prstem po obrazovce mobilního telefonu směrem nahoru, načež se zobrazí doporučení od lidí, kteří město znají.

Dále se můžete těšit na seznamy restaurací vybíraných odborníky z The Infatuation, průvodce po ikonických místech a skrytých klenotech z Lonely Planet, itineráře na 36 hodin z The New York Times či průvodce nejlepšími novými restauracemi z OpenTable. Pokud najdete seznam, který se vám líbí, můžete si ho uložit nebo ho sdílet s přáteli.

Další novinkou jsou seznamy vytvořené přímo Mapami Google. Konkrétně se jedná o týdně aktualizovaný seznam Trending, který obsahuje místa, jimž v poslední době stoupla popularita. V seznamu Top budou připravené dlouhodobě oblíbené podniky a v seznamu Gems na uživatele budou čekat „skryté poklady“.

Vytváření a sdílení seznamů

Vytváření seznamů v Mapách Google vám může pomoci uspořádat místa, která chcete navštívit, a zaznamenat lokality, které jste navštívili. Díky tomu budete mít k dispozici doporučení, která můžete sdílet – ať už je při plánování cesty vložíte do skupinového chatu, nebo je následně zveřejníte na sociálních sítích.

Chcete-li vytvořit seznam, klepněte na kartě Uložené na tlačítko Nový seznam. Když pak v Mapách objevíte nějaké zajímavé místo, stačí ho přidat do tohoto seznamu. Následně se k tomuto seznamu můžete vracet a uložená místa budou v mapě zobrazena v podobě špendlíků.

Novinkou v tomto směru je možnost ovlivnit pořadí, ve kterém budou místa v seznamech zobrazována. Pokud tedy plánujete výlet a vybíráte místa, která chcete navštívit, je možné je uspořádat chronologicky – jako itinerář. Po návštěvě míst v seznamu je možné je přesouvat – například je seřadit od nejzajímavějšího po nejméně zajímavé.

V seznamech můžete také odkazovat na obsah ze svých sociálních kanálů – například na recenzi vynikajícího jídla, které jste ochutnali – a ukázat tak, proč si dané místo zaslouží být na seznamu. Tyto aktualizace se v systémech Android a iOS celosvětově rozšíří ještě v průběhu března.

Zajímavá místa vybraná umělou inteligencí

Další novinkou je výběr důležitých informací pomocí umělé inteligence. Když v Mapách Google vyhledáte nějaké místo, zobrazí se fotografie a recenze, které shrnují, co se na něm lidem líbí – například vyhlášená svíčková v místní restauraci nebo pohodovou atmosféru v nedalekém baru.

Při prohlížení fotografií jídel umělá inteligence poskytne informace o názvech pokrmů a zobrazí užitečné údaje na základě jídelního lístku – například kolik dané jídlo stojí, jestli je oblíbené, a dokonce zda je vegetariánské nebo veganské.

Kromě toho se můžete těšit na nové aktualizace designu, které Mapám Google dodají odlehčenější vzhled. Domovská obrazovky bude čistší s menším počtem karet a novými barvami špendlíků, které usnadní vyhledávání míst v mapě.