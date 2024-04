Tři patenty Applu, z nichž by mohly vzejít reálné produkty. Od hodinek s foťákem až po ovladač k Vision Pro

Když se bavíme o patentech, často se jedná o zajímavé návrhy firem, které však většinou končí v šuplíku. Podle patentů se dá vysledovat směřování jednotlivých firem, které zkouší různé funkce a technologické možnosti nejprve v podobě (mnohdy) teoretických patentů, které se případně až poté testují u prototypů. Analytici konkrétně u Applu uvádějí, že do produkční fáze se zhmotní jen 30 % podaných patentů. Současně vytipovali tři z nich, které mají největší šanci proměnit se ve finální „produkt“.



Největší šanci má podle analytiků patent na hodinky Apple Watch s fotoaparátem, který by umožnil ovládání hodinek (ale i jiných Apple zařízení) bezdotykovými gesty

Mezi tyto tři vytipované patenty patří hodinky Apple Watch s fotoaparátem, nositelnost do ruky pro brýle Vision Pro a také Siri, která by fungovala v čistě offline režimu.

Začněme u hodinek Apple Watch s fotoaparátem, na nějž navazuje spousta doplňkových patentů pro bezdotykové ovládání a také pro ovládání gesty. Podle analytiků by právě foťák byl u hodinek velký „důvod k nákupu“. Na druhou stranu, fotoaparáty v hodinkách konkurenčních platforem jsme tu už v epizodní roli měli před lety, a z toho, že je mainstreamoví už dlouho nenabízí, lze hodně usoudit. Jenže, pokud by Apple přišel s něčím inovativním (třeba se zmíněným ovládáním), mohl by fotoaparát v chytrých hodinkách chytit druhý dech.

Offline Siri je možná blíže, než si myslíme

Druhý nejpravděpodobnější patent v souvislosti s jeho možným promítnutím do praxe se týká hlasové asistentky Siri, která bude fungovat v offline režimu. A tato informace má hodně blízko dosavadním spekulacím o systému iOS 18. Do něj by se mohla dostat umělá inteligence, u které Apple upřednostňuje to, aby kvůli soukromí fungovala na zařízení. Apple má podaných spoustu patentů, ve kterých používá označení „soukromí“, „bezpečnost“ a „lokální využití“, takže je jen krůček k tomu, aby kompletně celá Siri běžela v offline režimu. Minimálně z pohledu dlouhodobé strategie Applu to analytikům dává velký smysl.



V teoretické rovině mají hodně podob. Mezi řádky můžeme vidět snaho o nositelnost do roku (na prsty či na zápěstí), který by pomohla s ovládáním brýlí Vision Pro

Třetím zmiňovaným patentem, který má blízko do praxe (ale současně nejdále) je nositelnost do ruky, která by pomohla s ovládáním brýlí Apple Vision Pro. Spousta patentů týkající se virtuální reality a hraní her totiž explicitně zmiňuje slovní spojení „nositelné zařízení do ruky“, které může mít podle představ Applu mnoho podob. Na druhou stranu, Apple před několika dny snížil očekávané číslo prodaného počtu brýlí na polovinu. Místo odhadovaných 700 až 800 tisíc brýlí se odhad snížil na 400 až 450 tisíc kusů. A to přesto, že brýle teprve čeká expanze do světa.

Prodeje Vision Pro výrazně poklesly, a to přesto, že v úvodních dnech prodejů doslova uchvátily všechny technologické nadšence. Brýle však svazuje vysoká pořizovací cena a specifické podmínky pro jejich pořízení. I díky tomu, že nejsou prodeje takové, jak se předpokládalo, se zřejmě nijak brzy nedočkáme jejich nástupce. A pokud Apple nic neudělá s jejich cenou (na tu sahá jen zřídka), prodeje Vision Pro budou v příštím roce zřejmě ještě nižší, než letos.

Zdroj: Businessinsider, 9to5mac