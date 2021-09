Třináctka ještě není představena a už se ukazuje podoba iPhonu 14. Čeká nás návrat ke kořenům

Přestože svět již s napětím očekává představení iPhonu 13, známý leaker Jon Prosser, který už si v minulosti připsal několik podařených úniků, přichází rok dopředu s informacemi i podobou iPhonu 14, konkrétně iPhonu 14 Pro Max. Na zveřejněných renderech hned na první pohled zaujme odstraněný výřez, který nahradí malý průstřel.

Celkově je design odkazem na iPhone 4 z roku 2010, což dokládá tvarem telefonu i bočních tlačítek pro regulaci hlasitosti. Na zveřejněných renderech potěší i modul fotoaparátu, který je prakticky srovnaný s plochou zad. Co však zamrzí je stále zachovaný Lightning konektor. Ani příští rok tedy evidentně nemá Apple v plánu přejít na USB-C.

Co je však mnohem pozitivnější zprávou a potvrzuje to již dlouholeté spekulace je to, že iPhony 14 (minimálně jejich Pro verze) nabídnou tělo z titanu. Samozřejmě telefony přijdou až za rok, takže je stále dost času na to, aby se něco ještě změnilo, nicméně to vypadá, že letos s iPhony 13 přijde jen mírná evoluce a ty hlavní změny si firma šetří na příští rok.

Za rok uvidíme, co si pro nás v Apple Parku chystají: