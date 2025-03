Trojité skládačky jsou nový trend. Budou drahé, ale do budoucna užitečné

Když přišly na trh první skládací telefony, bylo to něco, co narušilo jednotvárnost designu mobilních zařízení. Jako jeden z prvních jsem mohl v roce 2019 otestovat Samsung Galaxy Fold, který mě velmi zaujal. Samozřejmě ne všechno bylo dokonalé, ale Samsung dokázal koncept Foldu postupem času vylepšit a navíc přidal i skládací model Flip. Po několika málo letech bylo jasné, že se skládacími telefony je třeba počítat, protože je začalo vyrábět a dodávat na trh stále více výrobců.



První Galaxy Fold je starý šest let a z dnešního designového pohledu vypadá tak trochu jako mobilní „pradědeček“. Už před šesti lety ale poukazoval na zajímavou mobilní budoucnost

Když se ohlédneme zpět, asi bychom dnes očekávali větší technologický pokrok. Mobilní výrobci nejsou příliš ochotni skládací telefony zlevňovat a naše výzvy po cenově dostupných modelech dosud nebyly vyslyšeny. Přitom u běžných telefonů bývá pravidlem, že levnější modely mají největší podíl na trhu, a právě ty u skládacích telefonů chybí. Ne každý je ochoten investovat relativně vysoké částky do zařízení, která se v posledních letech neposouvají kupředu tak, jako bychom očekávali. Navíc ani klasické smartphony už se nevyvíjejí tak dynamicky jako dříve – zvykli jsme si, že každý rok kupujeme téměř totožná zařízení.

Skládací telefony rozhodně zcela nestagnují, jen se prohlubují rozdíly mezi evropským a čínským trhem. Zatímco v Evropě seženeme především skládací véčka od Samsungu, Motoroly a občas několik dalších modelů, v Číně je výběr mnohem pestřejší. Průkopníka skládacích telefonů, Samsung, nic nenutí k zásadním inovacím, a tak spíše jen vylepšuje drobné detaily. Když už přijde s výraznou změnou, často ji omezuje jen na domácí trh (Galaxy Z Fold Special Edition). Navíc skutečnost, že Apple stále váhá s uvedením skládacího telefonu naznačuje, že tento segment poněkud postrádá dynamiku a přešlapuje na místě.

Trojité skládačky jako řešení

Vývoj skládacích telefonů není levnou záležitostí a stávajícím výrobcům se vyplatí spíše upravovat dosavadní produkty než vytvářet zcela nové koncepce. Přesto se začíná rýsovat nový „form factor“ – trojskládačky, které posouvají aktuálně dostupné technologie o úroveň výše.



Jedna a dvě displejové části v akci u Huawei Mate XT

Výrobci těchto zařízení musí od počátku počítat s extrémně nákladným vývojem, což se odráží i v jejich pořizovací ceně. Jako první přišlo Huawei s trojitou skládačkou, tedy zařízením se dvěma panty. Model Huawei Mate XT byl nejprve uveden v Číně a poměrně nedávno se dostal i do Evropy. Cena 90 tisíc korun z něj dělá vysoce exkluzivní zboží, ale těžko ji lze zpochybnit, když se běžné skládací „knížky“ pohybují okolo 50 tisíc korun.



Když se tři displejové části vyrovnají, vznikne z kapesního mobilu slušný tablet

Naše první dojmy z krátkého používání Mate XT napovídají, že se jedná o mimořádně zajímavý kus mobilní techniky. Záměrně nehovoříme o smartphonu, protože ten tvoří jen malou část zařízení. Telefonní displej máte v ruce jen v zavřeném stavu. Při rozevření prvního pantu máte před sebou menší tablet, při plném rozevření pak rovnou velký tabletový displej. Vše s precizním zpracováním, slušnými fotoaparáty, extrémně tenkým tělem, a přitom slušnou kapacitou baterie. Huawei v tomto ohledu dokonce předčilo i Samsung, který se na svou trojitou skládačku teprve připravuje.

Naše dojmy z používání Huawei Mate XT:

Překvapivě aktivní jsou i méně známé firmy, které svými prototypy a koncepty ukazují, že výzkum a vývoj již dávno neprobíhá jen u velkých značek. To je samozřejmě pozitivní zjištění, i když se zatím nezdá, že by tyto telefony měly nějak brzy vstoupit na trh. Prototypy často zůstávají jen za sklem nebo na renderech. Podle našeho názoru to není snaha o vytvoření exkluzivity, ale spíše známka toho, že tyto telefony ještě nejsou zcela dotažené. Žádná z menších značek si nepřeje pošramocenou pověst kvůli případnému poškození u prototypu.



Povedený koncept od značky Tecno ukazuje, že se komplexními skládacími telefony může přijít i menší značka

Právě to je případ konceptu Tecno Phantom Ultimate 2, který se skládá do tvaru písmene Z a má vnitřní i vnější panel. Podle výrobce konstrukce odolá až 400 tisícům přeložení, koncept používá jemnější displej a ve složeném stavu je dokonce tenčí než zmiňovaný Mate XT, a to i díky použití titanu. Tecno jej však novinářům nedá do ruky, přičemž možný důvod jsme již nastínili. Přesto je existence podobných konceptů mimořádně důležitá.

I menší značky si uvědomují, že dokáží vyvinout komplexní skládací zařízení. Velké značky s prakticky neomezenými zdroji jistě při pohledu na tyto koncepty minimálně zpozorně, a své řešení dále vylepší a optimalizují. Bez konkurence by se skládací telefony nikam neposunuly a zůstaly by, podobně jako klasické smartphony, v podstatě neměnné. Segment skládacích telefonů navíc nutně potřebuje ještě dražší modely, aby stávající konstrukce mohly (konečně) zlevnit.

Samsung má prototypy, Apple vyčkává

Před šesti lety jsme předpokládali, že s nárůstem počtu značek a modelů půjde jejich cena výrazně dolů, ale nestalo se tak. Když už najdeme levnější skládací modely, nižší cena se téměř vždy projeví na kvalitě. Trh měly změnit levnější verze od renomovaných značek, ty se však do jejich vývoje příliš nehrnou. Možná mají obavy, že by levnější telefony zájemcům postačovaly a to na úkor dražších modelů. Pravda je někde uprostřed. Značky potřebují drahými telefony částečně financovat vývoj, jenže bez levnějších modelů to do budoucna nepůjde.



Prototypy skládacích a rolovací displejů od Samsungu

Stojíme na prahu významných změn v mobilním světě, o nichž rozhoduje jen hrstka firem. Klíčové otázky znějí: Představí Samsung levnější Flip nebo vlastní rolovací telefon? Jak dlouho budeme ještě čekat na skládací iPhone? To jsou momenty, které by mohly současným trhem výrazně pohnout.

Apple si zřejmě ještě několik let počká, protože usiluje o displeje bez viditelného překladu. Americký gigant se snaží překonat fyzikální omezení, neboť i současné „neviditelné“ překlady jsou stále patrné. Apple k tomu však přistupuje optikou značky, která dosud žádnou skládačku nevyrobila. I špičkový Mate XT má viditelné překlady, podstatná však není vizuální dokonalost, ale to, že uživatelům to nijak nevadí. Stačí používat jakýkoli skládací telefon a velmi rychle zjistíte, že si skladu v displeji si brzy přestanete všímat.

Samsungu zase chybí potřebná motivace a chuť přijít po delší době s něčím skutečně novým. Na veletrhu MWC v Barceloně vystavoval několik displejových prototypů a konceptů, které vypadají nadějně. Některé z nich však opakuje už několik let, aniž by je uvedl do běžně dostupných modelů. Již u prvních skládacích telefonů museli výrobci vysvětlovat jejich účel, totéž platí i pro další netradiční konstrukce. Riziko, že je lidé nebudou kupovat, je nyní ale nižší, protože už máme určitou představu o tom, jakými možnostmi a funkcemi skládací telefony disponují.

Připravte se na to, že experimentů se skládacími displeji bude v budoucnu daleko více. A je to dobře, protože jinak bychom se propadali nudou. Nesoustřeďte se však tolik na značky, ale spíše na myšlenky, které se za návrhy skrývají. Některé mohou vypadat na první pohled šíleně, u jiných si říkáme: „A proč vlastně ne?“



Koncept Infinix ZERO Mini Tri-Fold

Příkladem je koncept Infinix ZERO Mini Tri-Fold, který využívá podobnou konstrukci do tvaru písmene Z, jen má jeho displej v rozevřeném stavu rozměry běžného telefonu. Z jedné části displeje se může stát hledáček při focení selfie, v zavřeném stavu telefon nahradí akční kameru a v rozevřeném stavu máte v rukou smartphone. A to je podle nás geniální myšlenka. Již nestačí mít jen skládací telefon, abyste upoutali pozornost. Potřebujete pro něj přesvědčivé odůvodnění a smysl, a právě v této oblasti některé značky stagnují.

Jsme připravení na budoucnost?

Infinix však nemá na trhu takový podíl a sílu, aby tímto konceptem něco zásadního změnil. Skutečnost, že zatím zůstal pouze na papíře (na MWC jej značka nevystavovala), naznačuje, že jeho výroba může být extrémně finančně náročná. Všechno však souvisí se vším, a možná se této myšlenky časem chopí některá z větší značek. Já sám vidím ve skládacích zařízeních obrovský a dosud nevyužitý potenciál. Používal jsem skládací telefony delší dobu a kritickou výhradu mám prakticky jen k fotoaparátům a výdrži baterie.

U některých značek však kvalitní fotoaparáty nejsou problémem a s nastupujícími bateriemi nové generace odpadne i další negativum. Nyní je potřeba jen snížit cenu a ukázat uživatelům smysluplné využití skládacích telefonů. A to může trvat ještě několik let.



Trojskládačky mohou plnit různé úlohy. Klávesnice při psaní nebude zakrývat obsah, displejový díl zase nahradí stojánek

V čem mají podle mého trojité skládací telefony navrch oproti současnému stavu? Člověk je tvor hravý, a možnost nastavit si displejovou plochu přesně podle svých potřeb je základem, na kterém lze stavět. U trojskládaček prakticky zcela eliminujete potřebu tabletu nebo efektivně využijete jejich displejové díly. Technologie jsou evidentně dostupné a připravené k realizaci, byť budou v základu hodně drahé. Jenže, jsme na ně připravení i my?