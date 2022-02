Truecaller je aplikace pro odhalení jmen volajících. Za dva roky se chce dostat do 100 milionů mobilů

Aplikace Truecaller, která stojí za stejnojmennou globální platformou odhalující čísla volajících, oznámila své krátkodobé plány. Firma se dohodla s globálními výrobci Androidů na tom, že bude její aplikace předinstalovaná u telefonů již při prvním vybalení z krabice. Úvodní domluva se týká vybraných trhů v Asii a Latinské Americe, a pokud se spolupráce osvědčí, mělo by se partnerství rozšířit i do dalších zemí světa. Do dvou let chce být aplikace nainstalovaná do dalších 100 milionů telefonů s Androidem.

To samozřejmě neznamená, že by byl každý telefon automaticky brán jako automaticky aktivní účet, protože se uživatelé mohou rozhodnou předinstalovanou aplikaci nevyužívat. Každopádně, předinstalace má aplikaci pomoci dostat se skokově na daleko větší počet smartphonů s Androidem. A jedná se skutečně o gigantickou aplikaci s obřím dosahem, která po celém světě eviduje přes 500 milionů stažení, a i v Česku sbírá na Google Play pochvalné recenze.

Aplikace využívá komunitní seznam spamů, díky němuž při příchozím volání na displej hned vidíte, kdo se za daným telefonním číslem, které nemáte uložené v telefonním seznamu, skrývá. V rámci dialeru můžete blokovat spamy a telemarketing, u neznámých čísel hned v protokolech volání vidíte, o koho se týká. Aplikace nabízí i zálohy protokolů volání, kontaktů a zpráv, popř. nahrávání hovorů. To je však určeno jen pro prémiové uživatele a u různých verzí Androidu nemusí být k dispozici.

Koncem loňského roku se Truecaller dočkal velkého updatu:

Aplikaci Truecaller stahujete bezplatně z Google Play či AppStoru.

