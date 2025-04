Trump chce čistě americký iPhone, podle Applu je to nesmysl. Kvůli vyměřenému clu vyslal z Asie pět letadel plných telefonů

Americký prezident Donald Trump nastavil politiku cel tak, aby se do USA vrátila výroba klíčových komponent a zařízení. Pro USA je klíčová řada produktů z různých technologických odvětví, v mobilním světě je to samozřejmě iPhone. Podle tiskové mluvčí prezidenta je cílem, aby se i iPhone kompletně vyráběl v USA. K čemu by jinak byly investice Applu v USA v řádech stovek milionů dolarů? Jenže to není možné ze dne na den, a podle některých dokonce vůbec. Apple na to má svůj vlastní názor, který v posledních dnech vyjádřil celkem jasně.



iPhony čeká nevyhnutelné zdražení, a to zřejmě, nejen v USA, ale také v Evropě. Vše kvůli nově vyměřeného cla, za nímž stojí Donald Trump

Ukázalo se, že Apple v posledním březnovém týdnu, tj. těsně před zahájením platnosti nových cel, během tří dnů objednal pět letadel napěchovaných iPhony, která přiletěla do USA. Místo skladování v Asii je Apple rychle transportoval do zámoří, aby se vyhnul 10% tarifům, které začaly platit 5. dubna. Podle dalších zdrojů podobné speciální dodávky směřovaly z továren v Číně a v Indii. A to v době, která je běžně brána jako relativně klidné období bez výraznějších prodejních úspěchů, natož pak rekordů.

Apple se tak vyhnul zvýšení cen iPhonů tím, že si v USA naplnil sklady na několik měsíců dopředu. Díky tomu zatím žádné zdražení kvůli vyšším clům nehrozí, ale i to je jen otázkou času. Na Indii byla uvalena 26% cla, na Čínu nejprve 54 % a posléze 104 %. A tato cla platí od dnešního dne. V USA se tak velmi živě spekuluje ne o tom, zda iPhony podraží, ale od kdy a o kolik.

O uplynulém víkendu se naplno ukázala i ochota Američanů nákup iPhonu neodkládat, a hrozba vyšších cen je nahnala do prodejen. Z USA přicházejí zprávy o tom, že lidé „v panice“ pořizují iPhony za současné ceny, protože se bojí jejich růstu. Prodejci uvádějí, že se jich lidé prakticky neustále ptají na možný nárůst ceny iPhonů, jenže od Applu k tomu nedostali žádné instrukce, jak na tyto dotazy reagovat. Prodeje za poslední víkend přitom hodně připomínají předvánoční období, což je pro duben velmi nečekaná záležitost. Apple si tak v aktuálním čtvrtletí výrazně polepší v prodejích, co však bude následovat dále, zatím není úplně jasné.

Čistě americký iPhone je jen fantazie

Steve Jobs a Tim Cook přitom už dříve uvedli, že výroba iPhonů v USA prakticky není možná. V životopisu Jobse od Waltera Isaacsona se uvádí, že Jobs v letech 2010 a 2011 tehdejšímu prezidentovi Baracku Obamovi vysvětlil, že v Americe chybí 30 tisíc řádně vyškolených inženýrů. Tim Cook byl v roce 2017 sdílnější. Podle něj se iPhony nevyrábí v Číně primárně kvůli nízkým nákladům na pracovní sílu, ale kvůli dovednosti a přesnosti zaměstnanců, nejen při obrábění a práci s materiály a technologiemi.



Komponenty iPhonů pochází z celého světa. I když by byl iPhone skládaný v USA, dodávkám ze zahraničním zemí zavalených cly se zřejmě nevyhne

Apple by mohl iPhony kompletovat v USA, aby na nich mohl hrdě uvést „Made in USA", ale nedostane se k místním dodavatelům komponent, kteří neexistují, nebo přinejlepším nejsou připraveni na takový objem zakázek. iPhone je totiž mezinárodní zařízení, které pochází z komponent a materiálů z různých částí světa. Apple má komplexní dodavatelský řetězec, který budoval řadu let, a ten prostě nejde změnit ze dne na den. Časem si zřejmě najde dodavatele v USA, až vyřeší potřebnou kvalitu a kvantitu, přesto to určitou dobu potrvá.

Většina iPhonů se navíc vyrábí ručně, a Američané bez zkušeností mohou mít problém s rychlou a přesnou výrobou iPhonů. Apple sice chce do roku 2030 omezit počet lidí na výrobních linkách o 50 % (při zachování tempa výroby), což by znamenalo nasazení automatizované výroby. A to pomocí strojů, které jsou extrémně drahé a které by bylo možné pořídit v zemích, kde jsou aktuálně zavedena velmi vysoká cla. Jen zacvičení zaměstnanců na výrobu iPhonů bude velmi dlouhý proces, a vůbec není jasné, zda by o tuto práci byl zájem. A pokud ano, jaký by byl jejich plat?

Apple žije v překlenovacím období. Nakoupením skladových zásob v domovských USA oddálí vliv cel, co nejdéle to jen bude možné. Jenže pak zřejmě nebude mít na výběr a cla promítne do cen iPhonů.

O Evropě se v tuto chvíli nemluví, protože cla platí pro zboží, které vstupuje na území USA. V Evropě se distribuují iPhony přes centrálu Applu v Irsku, a tak nás vlna zvýšených cel přímo nezasáhne. Jenže dokážete si představit situaci, kdy by byl iPhone v USA dražší než v Evropě? Apple bude zřejmě i tentokrát chtít držet podobné ceny všude na světě, takže zřejmě bude muset celní zátěž rozložit na více trhů, což se promítne v globálním zdražení iPhonů. Celá kauza nás tak s největší pravděpodobností zasáhne nepřímo.