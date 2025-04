Trumpova cla zasáhnou nejen čínské výrobce mobilů. Nejvíc je pocítí Samsung – a paradoxně i Apple

Trumpova nová cla, která zasáhla globální obchod, přinášejí těžké časy pro Apple a Samsung. Přestože je Apple americká firma, jeho výrobní procesy jsou silně závislé na Číně, která čelí 54% clům. Samsung, který vyrábí více než polovinu svých telefonů ve Vietnamu, se musí vypořádat se 46% tarifem. Obě společnosti tak stojí před nelehkým rozhodnutím – absorbovat náklady, nebo zvýšit ceny?

Apple nevlastní továrny; téměř všechny iPhony se montují v Asii, především v Číně a Vietnamu, které jsou nyní zasaženy nejvyššími tarify. Pokud by přenesl náklady na zákazníky, ceny iPhonů by mohly vzrůst až o 43 %. Například model iPhone 16 Pro Max by mohl stát místo současných 1599 dolarů až 2300 dolarů. Přesun výroby do Vietnamu nebo Indie by nepřinesl příliš výrazné úlevy, protože i tyto země čelí vysokým tarifům.

Trumpovým clům neunikne nikdo

Samsung dlouhodobě těží z levné pracovní síly ve Vietnamu, kde vyrábí více než 10 milionů telefonů měsíčně. Nová cla však tuto výhodu podkopávají. Pokud by Samsung zvýšil ceny svých telefonů v USA, pak odhady naznačují zdražení o 50 až 200 dolarů na kus. Alternativou by bylo snížení marží nebo omezení prodeje na americkém trhu.

Proč zrovna Vietnam? Mnohé firmy, včetně Applu, sem už dříve začaly přesouvat produkci z Číny, aby se vyhnuly clům z doby první obchodní války. Jenže Trumpova „druhá vlna“ teď tvrdě dopadá právě na tyto alternativní destinace. Zatímco Apple spoléhá na vietnamské montovny svých dodavatelů jako je Foxconn, Samsung zde má dokonce dvě obří továrny, odkud putuje až 50 % jeho globální produkce chytrých telefonů.

Vyšší ceny elektroniky zasáhnou přímo peněženky amerických zákazníků. Analytici varují, že zdražení může vést k poklesu poptávky po dražších modelech a přechodu zákazníků k levnějším alternativám. Samsung by mohl paradoxně získat výhodu díky nižším tarifům na jihokorejské výrobky.

Trumpova cla narušují globální dodavatelské řetězce. Výrobci jako Apple a Samsung se snaží diverzifikovat výrobní procesy mimo Čínu, ale nové tarify zasahují i alternativní výrobní centra jako Vietnam či Indie. Tento krok komplikuje plánované přesuny výroby a zvyšuje nejistotu v globálním obchodním prostředí.

Co s tím? Zdražit, nebo snížit marže

Apple se pravděpodobně pokusí oddálit výrazné zdražení až do uvedení nového modelu iPhone 17 na podzim. Samsung může zvážit přesun části výroby do USA, což ale bude běh na dlouhou trať. Obě firmy budou nuceny hledat rovnováhu mezi dopady tarifů na marže a zároveň udržet konkurenceschopnost na trhu.

Otázka tedy nezní, jestli produkty zdraží, ale o kolik. Podle odhadů se spotřebitelé v USA mohou připravit na příplatky v řádu stovek dolarů. Apple má sice teoreticky šanci část nákladů pohltit a tím udržet ceny snesitelné, ale to by dramaticky ztenčilo jeho zisk. Odhady hovoří o poklesu provozního zisku až o třetinu, pokud firma tyto náklady nepřenese na zákazníka. Apple tak může čelit až 40 miliardám dolarů dodatečných nákladů kvůli clům a poklesu provozního zisku až o 32 %

A co Samsung? Ten má sice výhodu v nižším clu na korejské produkty, jenže výrobu má převážně ve Vietnamu. Navíc na rozdíl od Applu, který má na americkém trhu masivní podíl přes 60 %, Samsung drží „pouze“ okolo 18 %. Přesto je trh USA pro něj natolik důležitý, že si nemůže dovolit jen tak odejít. Možnosti? Buď zvýšit ceny, nebo razantně obětovat marže.

Trumpova cla tak ukazují, jak hluboce je propojena globální ekonomika. Ačkoli byla původně zamýšlena jako podpora domácího průmyslu, jejich efekt může být přesně opačný – vyšší ceny pro spotřebitele a tlak na technologické giganty.