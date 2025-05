Trumpovi se nelíbí iPhony z Indie. „Nejsme na to zvědaví,“ vzkázal a chce přesun výroby do USA

Americký prezident Donald Trump znovu rozvířil mediální vody, když během zastávky v Kataru prohlásil, že má „malý problém“ s Timem Cookem. Dle jeho mínění Apple nemá montovat iPhony pro americký trh v Indii. Takto přímá intervence odhaluje hlubší napětí mezi politickými snahami o návrat výroby do Spojených států a realitou globálních dodavatelských řetězců.

Apple v posledních letech výrazně navýšil výrobu iPhonů v Indii, kde nyní vzniká přibližně 20 % jeho celosvětové produkce. Cílem je do několika let dosáhnout až čtvrtiny celkové výroby. Většina zde vyrobených telefonů míří na export, přičemž hlavním cílovým trhem jsou Spojené státy. Indie se díky štědrým státním pobídkám a rostoucímu počtu kvalifikovaných pracovníků rychle stává klíčovým pilířem diverzifikace výroby mimo Čínu.

Nejsme na to zvědaví

Trumpova rétorika je nekompromisní: „Nejsme na to zvědaví,“ vzkázal Applu v souvislosti s importem indických iPhonů do USA. Podle jeho názoru by měla firma vyrábět pro americký trh především doma. Připomněl, že USA dlouhodobě „tolerovaly“ výrobu Applu v Číně, a nyní očekávají, že se část produkce přesune na americkou půdu. Výroba pro samotný indický trh Trumpovi nevadí.

Ekonomická realita je ale neúprosná: přesun montáže iPhonů do USA by znamenal jejich výrazné zdražení. Analytici odhadují, že by cena jednoho přístroje mohla vzrůst až na trojnásobek. Důvodem jsou nejen vyšší mzdy, ale i absence potřebného dodavatelského ekosystému a zkušených pracovníků. Apple aktuálně v USA vyrábí pouze omezené množství produktů, například Mac Pro.

Indie naopak těží z vládního programu „Make in India“ a systému pobídek vázaných na produkci, které přímo motivují zahraniční firmy. Díky tomu se stala druhým největším výrobcem mobilních telefonů na světě a její význam v globálním dodavatelském řetězci Applu stále roste. Foxconn, Tata Electronics a další partneři zde budují nové továrny a rozšiřují kapacity, což přináší tisíce pracovních míst a zvyšuje exportní výkonnost země.

Apple tak balancuje na tenké hraně mezi geopolitickými tlaky a ekonomickou efektivitou. Zatímco Trump tlačí na návrat výroby do USA, firma musí zohledňovat realitu globálních trhů, nákladů a dostupnosti kvalifikované pracovní síly. Zásadní otázka zní: byli by američtí zákazníci ochotni platit výrazně víc za „domácí“ iPhone, nebo se Apple bude muset dál spoléhat na levnější výrobu v Asii?