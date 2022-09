Trvalo to necelý týden. Už i na Androidu existuje Dynamic Island, je součástí schématu pro telefony Xiaomi

Tzv. Dynamic Island je největší vizuální inovací nové řady iPhone 14 Pro. Apple si do tohoto „dynamického ostrůvku“ schovává potřebné informace, a specifickým zapínáním a vypínáním pixelů vytváří iluzi jakéhosi průběžně měnícího se objektu, v němž může být zobrazeno prakticky cokoliv - od přehrávače hudby až po notifikace probíhajícího volání. Ostrůvek vypadá neokoukaně, neustále mění svůj tvar i velikost, a proto je charakteristickým znakem nových „Pro“ iPhonů. Jenže, ne na dlouho...

...v redakci jsme si také říkali, jak dlouho to výrobcům potrvá, než začnou topmodely s Androidem vybavovat podobným prvkem, které si bere za vzor podobu od Applu. Ukázalo se však, že nemusíme čekat na nové telefony. Díky schématu to totiž mnohé modely zvládnou už nyní! Úplně nejrychleji se povedlo okopírovat Dynamic Island tvůrcům schématu Grumpy UI. To je sice k dispozici jen v tradiční čínštině a stále ve schvalovacím procesu, ovšem už za pár dní by mělo být zveřejněno na obchodu se schématy od Xiaomi. A to by znamenalo, že vývojářům k vytvoření kopie stačil jen necelý týden...



Jistě, telefony od Xiaomi nemají dvojitý průstřel, ale stačí jeden, s nímž se dá velmi podobně pracovat. Schéma jsme mohli vidět na telefonu s průstřelem poblíž levého horního rohu, ale je škoda, že „ostrůvek“ v zavřeném stavu nezasahuje přímo do selfie kamerky. Animace je také o dost pomalejší, na druhou stranu, pokud tohle vývojáři stihli za necelý týden, bude stačit pár updatů, a funkce bude u Androidů vyladěna k dokonalosti.

Je však třeba ještě zmínit úplně první schéma AP14超级景深 od vývojáře sugertheme, jehož publikace bylo v obchodě od Xiaomi před pár dny zamítnuta. Důvod? Vývojáři kompletně okopírovali vzhled iOS 16, a to i do těch nejmenších detailů. Tedy i včetně dynamického ostrůvku. Schéma Grumpy UI jde na celou věc trochu jinak, a tak by jej neměl potkat stejný osud.

Je tedy zajímavé, že největší softwarová inovace iPhonů jde do stávajících telefonů s Androidem dodělat schématy. Zlí jazykové navíc tvrdí, že Applu trvá okopírování funkcí telefonů s Androidem několik let, opačným směrem se to stihne v řádu několika dní. Stane se dynamický ostrůvek novým hitem příštího roku, nebo budou mobilní výrobci tento „trend“ aktivně ignorovat?

Zdroj: Vaibhav Jain