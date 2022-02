TSMC posílí pozici na trhu s čipy. Applu vyrobí 5G modem, Qualcommu špičkové procesory

Přestože je svět stále postižen čipovou krizí, někteří výrobci přesto dokázali situace využít a expandují a inovují. Řeč je nyní o taiwanském gigantovi TSMC, který navzdory pandemii zvládl přejít na efektivnější 4nm výrobní proces a již se aktivně pracuje na budoucím přechodu na 3nm architekturu. To samozřejmě vidí i výrobci, kteří začali TSMC upřednostňovat.

Tak trochu očekávanou zprávou je novinka, že Apple k TSMC kompletně přejde s výrobou 5G modemů. Ty mu dosud vyráběl Qualcomm a Apple už nějakou dobu vyvíjí vlastní čipy, které mu nyní má kompletně vyrábět právě taiwanský gigant. Apple si tak výrazně polepší protože TSMC nově přešlo u modemů na 6nm výrobní proces, takže budou mnohem úspornější.

Předání výrobní štafety

Tím však úspěch TSMC nekončí. Nyní se ukazuje, že výrobce zřejmě získá zpět velkou zakázku na nejvýkonnější čipy od Qualcommu. Konkrétně chystaný model Snapdragon 8 Gen 2. Ve výrobě vlajkových procesorů se totiž střídá se Samsungem, který vyráběl procesor Snapdragon 845. Jeho nástupce Snapdragon 855 a 865 dostalo TSMC, nástupce Snapdragon 888 a aktuální model 8 Gen 1 se 4nm architekturou pak znovu vyráběl Samsung.

Samsung se však poslední dobou potýká s výrobními problémy. Dokonce se hovoří o tom, že efektivita výroby je pouhých 35% procent. To by znamenalo, že ze stovky vyrobených Snapdragonů 8 Gen 1 by jich pouze 35 bylo ve stavu vhodného pro expedici výrobcům telefonů. Právě toto je důvodem proč údajně Qualcomm hodlá přesedlat zpět k TSMC, které efektivitu výroby odhaduje na 70 %, tedy dvojnásobek.

TSMC má navíc tu výhodu, že už je v pokročilé fázi vývoje 3nm čipů a hovoří se dokonce o budoucím přechodu na ještě efektivnější procesy. TSMC přechod na 2nm výrobní proces vidí reálně již v roce 2024. Je tedy možné, že Qualcomm u TSMC opět vydrží déle, než jeden rok.

Zdroje: GSMArena, PhoneArena