Ťuk ťuk, kdo tam? Naučte svůj Android reagovat na dvojité či trojité poklepání na zádech

Pro operační systémy Android 11 a Android 12 je k dispozici nová verze aplikace Tap, Tap, která váš telefon naučí reagovat na poklepání na zádech. Jedná se o port gesta poklepání z čistého Androidu 11, které je však nově dostupné u jakéhokoliv Androidu 7.0+ s gyroskopem, a to bez rootu a zdarma.

Jedná se o aktualizaci zhruba rok a půl staré aplikace, která byla překopána od základů, takže nově funguje i u dvou nejnovějších verzí Androidu. Aplikace sice na první pohled vypadá jednoduše, má však spoustu nastavení, které zaručí, že se aplikace na pozadí jen tak neukončí, a že bude dělat to, co od ní očekáváte.

Tap, tap dokáže na dvojité či trojité poklepání na zádech vykonat libovolnou akci, ať už je to otevření aplikace, hlasového asistenta, vysunutí notifikační lišty, upravení zvuku, simulování systémových gest, stisk tlačítek nebo složitější úlohy přes Tasker, které však nemusí být s vaším zařízením kompatibilní. Aplikace je vyrobena na míru Pixelům, ale rozjeli jsme ji i u skládacího Samsungu Galaxy Z Fold3. A zřejmě ji u vlastního telefonu úspěšně zprovozníte i vy.

Důležité je správné nastavení citlivosti

Při jejím používání si však budete muset pohrát s nastavením. Základem je volba správného rozměru telefonu a také citlivosti na poklepání na zádech. Musíte najít zlatý střed, tedy to, aby telefon dotyk registroval, a zároveň aby při běžném používání telefonu nedocházelo k „falešnému“ rozpoznání gesta. Citlivost si můžete nastavit v několika úrovních, a pokud ani to nepomůže, je zde volba pro individuální nastavení citlivosti, která by měla gesto naučit snad úplně každý Android.

Myslí se i na baterii, tedy na to, aby systém aplikaci na pozadí neměl tendenci uspávat nebo ukončovat. V tom případě by samozřejmě gesta na zádech nefungovala. Bez několika systémových oprávnění a povolení funkcí v nabídce usnadnění se neobejdete, pokud však gesta na zádech využijete, směle do toho! Aplikace je k dispozici zdarma, bohužel však nikoliv na Google Play. Stáhnout si ji můžete např. na GitHubu.

Zdroj medium