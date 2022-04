Tuning, o který nikdo nestál. Kutil do smartphonu s Androidem integroval Lightning port

Před několika měsíci na internetu vyvolal pozdvižení kutil, který vytvořil první iPhone na světě s USB-C portem. Telefon dokonce fungoval a byl vydražen v aukci za šílenou cenu. Kromě toho ale kutil známý jako Kenny Pi inspiroval mnohé další. V poslední době se totiž objevují ještě bláznivější experimenty jako například nedávno předělaný iPhone s větráčkem a dvojitou baterií.



Navzdory tomu, jak zbytečné se to může zdát se kutilovi opravdu podařilo do telefonu s Androidem integrovat Lightning port (obr.: Kenny Pi)

Kenny Pi se však nyní po čase opět ozývá, a to s ještě šílenějším nápadem. Tentokrát totiž šel přesně opačnou cestou a do telefonu s Androidem implementoval Lightning konektor z iPhonu. Přestože jde opět o první podobný počin na světě nad jeho využitím zůstávají otazníky.

V rozhovoru pro Engadget však kutil prozradil, že Lightning se do Androidu přidával daleko snadněji, než v opačném případě. Jako důvod uvedl to, že má nyní více zkušeností ale také kvalitu zpracování telefonu. Přesto se setkal s výzvou v kompatibilitě Apple kabelů, které by normálně s jiným telefonem nepracovali. Systém tak musel oklamat tak, aby se použitý Samsung pro Lightning tvářil jako iPhone.

K experimentu autor použil telefon Samsung Galaxy A51 a jak ukázal, přidaný konektor je u telefonu plně funkční a dá se použít pro nabíjení i datový přenos. Narozdíl od prvního počinu s iPhonem a USB-C však zde zůstává otázka, kdo by o takovou raritu vlastně stál. Sám autor dodává, že šlo hlavně o pokus čistě pro zábavu a zveřejnění pokusu schválně pro odlehčení naplánoval na 1. duben.

