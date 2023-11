Tuto chybu si iPhone vypůjčil u Microsoftu. Místo ikony sněžení se ukazuje univerzální logo souboru

Apple v posledních dnech musí prakticky neustále ladit aplikace a widgety o počasí. Teprve před několika dny americký gigant opravil chybu ve watchOS 10, která v něm byla několik měsíců. I když jste nastavili zobrazení počasí na ciferníku hodin, místo těchto údajů jste viděli jen prázdná místa. Oprava do hodinek dorazila se systémem watch OS 10.1, který do letošních hodinek dostal i gesto pro ovládání dvojicí prstů. Jenže, teď musí Apple zase ladit počasí na iPhonu.



Přehlednou zamykací obrazovku iPhonu kazí jeden výrazný nedostatek. Pokud sněží, aplikace Apple Počasí vám na iPhonu ukáže nevzhlednou ikonu souboru (Zdroj: akash)

A to kvůli widgetu počasí na zamykací obrazovce. Jeho slabina se ukázala v USA, a to v místech kde už nasněžila. Widget Apple Počasí totiž nemá rád sníh, jeho součástí není žádná grafika, která by vyjádřila aktuální sněžení. Místo ní by se mohla zobrazit univerzální ikonka počasí, jenže by to nebyl Apple, kdyby bylo všechno tak jednoduché. Ikona pro sníh chybí, a tak je nahradila generická ikona souboru. A ta nám hodně připomíná to, jak by podobná chyba dopadla u Microsoftu.

Apple a jeho trable s počasím...

Ikona navíc překrývá doplňkový text, který je téměř nečitelný. Zatím není jasné, zda Apple dokáže tuto chybu opravit na dálku (tj. zda se ikona počasí stahuje vzdáleně nebo je součástí systému), či nikoliv. Pokud by platila druhá varianta, s nástupem zimy v Česku očekávejte, že se zamykací obrazovky iPhonů zaplní „bílými sněhovými složkami“.

Apple ostatně na aplikace o počasí nemá velké štěstí. Před šesti lety dokonce uměl dotaz ohledně počasí směřovaný na Siri restartovat hodinky Apple Watch. Před třemi lety odkoupil aplikaci Dark Sky, a její některé funkce zakomponoval do aplikace Apple počasí. Jenže současně došlo i k tomu, že aplikace na určitou dobu ztratila přesnost při upozorňování a předpovědích počasí. Doslova ze dne na den se na čas stala absolutně nepoužitelnou. To už sice neplatí, ale tato chyba přesto dokazuje, že Apple prostě nemá štěstí na počasí.

