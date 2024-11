Tuto otravnou funkci v iOS by vyřešil jeden přepínač. Uživatelé si už dva roky stěžují na nepraktické nastavení tapety

Apple v posledních letech u platformy iOS podstatně vylepšil personalizaci prostředí, díky tomu však dal vzniknout i funkci, která si postupem času vydobyla označení „velmi otravná“. Jedná se zdánlivě o drobnost, která však při běžném používání iPhonů dokáže hodně znechutit život. I proto není divu, že si na funkci stěžuje řada uživatelů na oficiálním fóru od Applu, a to dlouhodobě.



Rychlá změna tapety na lockscreenu funguje i v iOS 18, už v iOS 16 si přitom tato funkce nezískala moc sympatií...

Problémy dělá funkce, kterou Apple přidal do systému iOS 16 už v roce 2022. Slouží ke změně tapety přímo na zamykací obrazovce. Zatímco dříve jste museli pro změnu tapety na lockscreenu absolvovat několik kroků, dnes to zvládnete daleko jednodušeji – stačí jen delší dobu podržet prst na zamykací obrazovce, což se někdy děje i při běžném držení telefonu v dlani. Na ní se následně objeví nabídka, ve které posunem do stran rychle změníte tapetu, a často to uděláte nevědomky jen tím, jak telefon držíte v ruce.

Vyřešil by to jeden přepínač

Problémem je ale to, že tato nabídka vyskakuje i uživatelům, kteří tapetu měnit nechtějí. Stačí jen při „oživení“ nebo odemykání displeje prst podržet na displeji nepatrně déle, a už se otevírá nabídka, kterou jsme neměli v plánu otevřít ani v nejmenším.

Problém se objevuje častěji u starších uživatelů, kteří už v prstech nemají takový cit jako za mládí, výběr tapety na lockscreenu se však čas od času objeví i u mladších uživatelů. Ti nabídku samozřejmě hned zavírají, starší uživatelé ale často vůbec netuší, proč se jim tato obrazovka vůbec otevřela nebo dokonce změní tapetu na pozadí, aniž by to chtěli, nebo o tom vůbec věděli. A přitom by stačilo jen málo – přepínač, který by editaci tapet na zamykací obrazovce zakázal nebo naopak povolil.

Na fóru Applu uživatelé tento problém poprvé zmínili už v roce 2022, a do dnešních dní se vlákno rozrostlo na osm stránek. Do vlákna už sice nejde přispívat, ovšem podobný problém tlačítko nahlásilo přes 2 700 dalších uživatelů. U dalšího diskusního vlákna evidujeme přes 3 500 nahlášení, a podobných vláken existuje celá spousta. Apple však tento problém, který má velmi snadné řešení, zřejmě doposud nezaregistroval...

Zdroj: Apple, Apple Discussions[1], Apple Discussions[2] via Phonearena