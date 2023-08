Ty ještě používáš Android? Tak to musíš mít přes 50 let. Z USA se šíří vlna averze teenagerů vůči systému od Googlu

Server Wall Street Journal si všiml zajímavého trendu mezi mladými lidmi a teenagery. Drtivá větina z nich používá i Phony, a mají proto svoje důvody. Tím hlavním je však image Androidu. Spousta mladých si totiž myslí, že doba tohoto systému už je dávno pryč. Ostatně, jak byste reagovali na tom, kdyby vás někdo zastavil, a řekl: „Chceš mi říct, že ještě v roce 2023 stále používáš Android? Tak to ti musí být alespoň 50 let.“

V zámoří se navíc často nepoužívá označení Android, ale zkrácenina „Droid“, která odkazuje na Motorolu Droid z roku 2009. Tedy na jednoho z prvních vážnějších konkurentů iPhonu. Stařičká Motorola je dnešního pohledu skoro muzejní exponát, to však první iPhone také. I to však Android telefony dostaly nálepku „telefonů pro rodiče“, zatímco mladí volí iPhony. Podle zdroje však ani příliš nezáleží na jejich požadavcích, ale k pořízení iPhonu je „donutí“ okolí.



Google se dlouhodobě snaží předat Applu „důležitou“ zprávu. A ví proč, v zámoří můžete být díky jiné barvě bubliny vyřazeni z kolektivu. Zbytek světa sice přešel na WhatsApp, ale americké „manýry“ se mohou od americké Generace Z brzy rozšířit i do zbytku světa

Začíná to už na střední škole, kde jsou uživatelé Androidů přirovnáváni ke „středověku“. Okolí je má za nemajetné, a to proto, že nemají iPhone. Všechny uživatele Androidů hází do jednoho pytle, i přesto, že má každý z nich zcela jiné preference, a volil takový mobilní operační systém, který mu nejvíce vyhovuje. Digitální šikana pokračuje u skupinového chatu iMessage, kde je Android telefon brán jako „vetřelec“. Pokud se v chatu objeví zelené bubliny, zbytek osazenstva iPhonů přichází o veškeré výhody služby iMessage, protože se konverzace přesune do podoby běžných textovek.

Přesvědčí teenageři zbytek světa?

Vina však není na straně uživatele Androidu, ale na straně Applu, který na jednu nechce používat formát RCS, který prosazuje Google, ale současně neotevře brány Androidu, aby na něm mohlo fungovat iMessage. Znovu se tak potvrzuje, že má systém iOS řadu „softwarových opatření“, které mají uživatele donutit zůstat na tomto systému, i když by si třeba přáli přejít na Android.

Chování tzv. „iPhone snobů“ je však prozatím typické jen pro USA. I přesto, že zde má Android marketshare 57 procent, studie u teenagerů ukázala, že 87 procent vlastní iPhone, a stejná procenta si plánují v budoucnu pořídit další iPhone.

Tyto názory by se tak mohly výhledově díky sociálním sítím rozšířit i do zbytku světa, kde si Android drží 71% marketshare. U teenagerů a mladých lidí však budou misky vah zřejmě na straně iOS. I kdyby se vás o tom snažil někdo skálopevně přesvědčit, rozhodně to neznamená, že by měl být Android určený jen pro mobilní „dinosaury“. Ale spíše pro ty, kteří si chtějí vybírat z telefonů v různých cenových hladinách, a nemají potřebu koukat po smartphonech, které používají ostatní.

Kontroverze modrých a zelených bublin:

Zdroj WSJ via Phonearena