Ty největší, ty nejtenčí, přímý útok na Apple. Recenze chytrých hodinek Garmin Venu X1

Krásný OLED displej
Pokročilé sportovní funkce
Integrovaná svítilna
Cena
Kratší výdrž na baterii (na poměry Garminu)
Venu X1 vybočují z portfolia Garminu víc než kterýkoli jiný model. Obrovský hranatý displej je největší, jaký kdy tento výrobce v hodinkách použil, naopak výdrž patří ke kratším. Mnozí novinku vidí jako pokus namířený proti Apple Watch Ultra 2, blízko je řadou parametrů i cenou.
Radost pohledět
Dvoupalcový AMOLED displej je bezpochyby nejlepší hodinkový displej, jaký kdy Garmin do hodinek integroval. Neznamená to však jen velikost a vysoké rozlišení, ale rovněž velmi vysoký jas. Ten sice Garmin oficiálně neudává, odhadem to ale bude hodnota kolem 2 000 nitů. Ani na přímém slunci není problém s jeho čitelností. Při běžném používání jsem používal nejnižší úroveň jasu ze tří možných. Pouze když jsem hodinky využil k navigaci při běhu, jsem přepínal na druhou hodnotu.
Právě navigace a podpora kompletních mapových podkladů je obrovským benefitem hodinek. Na velkém displeji se snadno zorientujete v terénu a při aktivitách se na displej nad mapu vejde dokonce šest datových polí. Kombinace dobře fungujícího dotykového displeje a map znamená jediné – vyšší komfort v nabídce Garminu nabízí už jen cyklopočítače Edge.
Velký displej také znamená, že se Venu X1 příliš nehodí na subtilní dámské zápěstí. Vyřešila by to menší varianta, jako to Garmin umí u jiných modelů, ale tentokrát je velikost pouze jedna.
O to větším kontrastem je jejich malá tloušťka a nízká hmotnost (hlavně díky titanovému tělu). Na ruce je nebudete cítit, což uvítáte především při sledování spánku.
Sportovní lifestyle
I zařazením do řady Venu je jasné, že model X1 není typicky sportovní. Prostřednictvím připojeného mobilu umí telefonovat a notifikace či údaje z nainstalovaných aplikací, jako je Garmin Messenger, vypadají na velkém displeji skvěle. Zároveň ale Garmin nezapomněl na hlavní sportovní a tréninkové funkce, které patří k nejlepším na trhu a ve srovnání s Apple Watch Ultra 2 jsou výrazně napřed.
Hodinky vám budou navrhovat tréninkový plán, sledovat vaši fyzičku, upozorní vás na přetrénovanost a naplánují regeneraci. Jsou připraveny pro desítky různých sportů a disciplín, u kterých si lze nastavit individuální parametry a datová pole na displeji.
Výdrž jako od Applu
Protože primárně používám hodinky Apple Watch, při testování libovolných Garminů se vždy rozplývám nad jejich výdrží. Připojovat hodinky na nabíječku jednou za týden je příjemný komfort a platí to i pro Venu X1. Jen je to s tím ústupkem, že musíte displej pokaždé aktivovat – buď otočením zápěstí, nebo tlačítkem. Pokud si chcete dopřát komfort stále rozsvíceného Always-on-Display, výdrž se smrskne na dva dny.
Zkrácením výdrže se Garmin připravil o jednu z výhod oproti Apple Watch Ultra 2
Když jsem hodinky vzal na 120km vyjížďku na kole, vybil jsem je touto jedinou aktivitou. Pokud každý druhý den na hodinku vyběhnete, budete nabíjet dvakrát týdně. Pro ty, kdo přejdou z Apple Watch, je to změna k lepšímu, ale Garmin umí i hodinky, které vydrží nabité tři týdny.
Garmin Venu X1 je pokus o něco nového. Vstup do neprobádaných vod, kde dosud kraloval Apple a Samsung. Bude zajímavé sledovat, jak se Garminu povede...
Garmin Venu X1
Lifestylové hodinky s pokročilými sportovními funkcemi a perfektním displejem.
Parametry
displej: AMOLED, 2", 448 × 486 px satelitní systémy: GPS, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS čidla: gyroskop, tříosý kompas, akcelerometr, optický snímač srdečního tepu a pulzní oxymetr EKG: ne vnitřní paměť: 32 GB konektivita: Bluetooth, ANT+, Wi-Fi výdrž: až 8 dnů (2 dny s Always-on-Display) režim hodinek, záznam s GPS až 14 h upozornění: zvuk, vibrace voděodolnost: 50 m rozměry: 41 × 46 × 7,9 mm hmotnost: 40 g (vč. řemínku)
Cenové srovnání
- Samsung Galaxy Watch Ultra – 17 500 Kč
- Garmin Venu X1 – 19 990 Kč
- Apple Watch Ultra 2 – 20 490 Kč
