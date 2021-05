Týden mobilně: Android 12 a společný hodinkový projekt Samsungu a Googlu

Google po loňské pauze způsobené koronavirem letos opět uspořádal vývojářskou konferenci I/O. Ukázal nový Android 12, který přináší největší redesign za mnoho let. Letos se navíc do beta testování zapojilo mnohem více výrobců, takže čistý Android by do budoucna mohl být na telefonech standardem.

Ještě větší změny čeká hodinkový systém Wear OS, na kterém se Google spojil se Samsungem a nezůstal zde kámen na kameni. Díky jeho univerzálnosti můžeme očekávat rozmach chytrých hodinek s tímto systémem.

Kromě operačních systémů Google zapracoval na svých mapách, které nyní více využívají umělou inteligenci, na mobilu nabídnou přesnější navigování a informace na míru získané díky umělé inteligenci.

O čem byla řeč: