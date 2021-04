Týden mobilně: Chceš fotit, chceš Xperii. Plus humorné kolo souboje Samsung vs. Apple

Není to tak dlouho, co bylo Sony pro smích. Byla to firma, která dodávala fotoaparáty pro řadu špičkových smartphonů těch největších značek, ale když se stejná technika dostala do telefonu značky Sony, fotky byly viditelně slabší. Zkrátka jedna divize nedokázala pomoct té druhé.

Pak přišla systémová změna a opravdu se projevila, už II. generace Xperií fotila opravdu skvěle. Aktuálně představené Xperie 1 III mají v trendu pokračovat a minimálně z výčtu funkcí to vypadá nadějně. Škoda jen, že v půlce dubna představené telefony půjdou na trh až v létě (a patrně budou všechno, jen ne levné).

Probereme také bezpečnostní průšvih platformy WhatsApp. Mysleli jste si, že na využití zranitelnosti musíte být ošlehaný hacker jako z hollywoodského filmu? Omyl, tentokrát stačí znát telefonní číslo oběti a udělat pár triviálních kroků.

Závěrem pozvánka. V úterý 20. dubna v 19 hodin startuje další Apple keynote, sledovat ji můžete buď na apple.com/apple-events, nebo v tradičním textovém přepisu tady na MobilManii.