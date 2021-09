Týden mobilně: Jak dlouhá má být softwarová podpora pro smartphony?

Část uživatelů by si jistě přála, aby software v jejich smartphonech byl aktualizován co nejdelší dobu. Tím pádem by nebyli nuceni kupovat si nové zařízení kvůli novým funkcím a vylepšenému prostředí tak často. Hardware už se totiž tak překotně nevyvíjí a fungovat se čtyři roky starým typem procesoru neznamená žádný zásadní problém.

Je ale potřeba vzít úvahu i to, že delší garantovaná podpora znamená vyšší náklady pro výrobce, a tím pádem také možné zvýšení cen. Některé značky to už dnes nenápadně naznačují. Po jaké době je optimální výměna telefonu a kdy už je morálně zastaralý? A měla by být doba dostupnosti softwaru i náhradních dílů regulována národními autoritami nebo Evropskou komisí?

O čem byla řeč: