Týden mobilně: Předinstalované aplikace. Na míru uživatelům, nebo jen byznys?

V minulosti probíhaly velké debaty o tom, které aplikace by měly být na smartphonu předinstalované. Všichni si pamatujeme na doby, kdy jsme s telefonem dostali kromě užitečných utilit předinstalovanou i hromadu zbytečných aplikací, demo verzí her a podobného balastu. To je naštěstí dávno pryč, ale debaty o tom, co by na telefonu mělo být předinstalováno, se vedou dodnes.

Nově zveřejněná čísla ukazují, že v předinstalovaných aplikacích se skrývá zajímavý byznys pro výrobce telefonů a operačních systémů. Tyto aplikace jsou totiž mezi uživateli ty nejpoužívanější, a to zkrátka proto, že uživatelé nechtějí nebo nemají čas hledat alternativy. Mít defaultní aplikaci v telefonu je pro vývojářské firmy výhodné, čehož využívají Google i Apple a konkurenci se to logicky nelíbí.

O čem byla řeč: