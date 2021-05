Už to vypadalo, že dny rozměrově menších telefonů jsou nadobro sečteny. Pak ale přišel Apple se svým iPhonem 12 mini. I když je možná ze všech aktuálních iPhonů nejméně prodávaný, pořád jsou to čísla tak vysoká, že jiným výrobcům stojí za to dát malým rozměrům ještě šanci. A tak přichází nový Asus Zenfone 8. Zůstane osamoceným kompaktem mezi Androidy? Jak velké mají být mobily, aby byly ještě kompaktní? A čeká je ještě nějaká budoucnost, nebo je to poslední předsmrtná křeč?

O čem byla řeč: