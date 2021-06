Týden mobilně: Sideloading na iOS jako hrozba pro monopol Applu

V Týdnu mobilně jsme se tentokrát věnovali sideloadingu u Applu. Ten je v posledních dnech často probírán v souvislosti s diskuzemi o větším otevřením platformy iOS a povolením instalací mimo obchod App Store. To Apple samozřejmě důrazně odmítá a má proto i relevantní důvody, které ve videu probereme.

Nelze přehlédnout fakt, že Apple rozhodně nechce ztratit dominanci nad svým ekosystémem, s čímž souvisí i jediný oficiální prodejní kanál, který Applu přináší nemalé peníze. Na druhou stranu na konkurenčním Androidu jsou alternativní způsoby instalací běžné, ač to přináší i stinné stránky. Jak to vidíte vy? Měl by Apple sideloading na iOS povolit?

O čem byla řeč: