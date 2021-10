Týden mobilně: Virtuálové jako cesta k levným datům? Pomoci má regulace ČTÚ

Budou v Česku někdy levná mobilní data? Situace v posledních letech ukázala, že to není tak jednoduché. Aukce 5G sítí čtvrtého operátora nepřivedla a zavedená trojka se do zlevnění datových balíčků jen tak z plezíru rozhodně nehrne. Když už se tak náhodou stane, tak jde jen o krátkodobou akci nebo nabídku s různými omezeními.

Kdo by doufal v konkurenci ze strany virtuálů, bude rovněž zklamaný. Velkoobchodní ceny dat pro ně zamrzly na úrovni pět let starých spotřebitelských cen, takže jsou absolutně nekonkurenceschopné. Nyní se nabízí možnost regulace ze strany ČTÚ. Cesta to ale není vůbec jednoduchá a „velká trojka” se rozhodně bude bránit...

O čem byla řeč: