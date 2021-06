Týden mobilně: Vybrali jsme největší hity z Apple WWDC a ukážeme vám nový iPad OS

V Číně mají tzv. superaplikace. To je aplikace, ve které se instalují další aplikace. V čínském případě je typickým příkladem WeChat, který začal jako messenger, ale dnes s ním lidí platí, řeší v něm komunikaci s firmami i úřady, přebral funkci sociální sítě atd. Zkouší Apple to samé s FaceTime, kam bude také možné instalovat aplikace?

Hodně se těšíme, až Apple Wallet pohltí osobní doklady. Prvně to půjde na podzim a jen ve vybraných státech USA, ale nějak se začít musí. Třeba to nebude trvat tak dlouho a jednou se dočkáme i u nás.“

Pár novinek mají i Apple Mapy a my si zaspekulujeme, že v tomto případě by se Česko mohlo dočkat dříve, než později. Krásná věc je Universal controll, ovládání vícero zařízení jednou myší a klávesnicí. Prozradíme vám, jak to má Apple vyřešené po technické stránce.

Líbí se nám Trendy v Apple Watch a hodně se těšíme, co T-Mobile představí v pondělí. Jedno je jasné, Česko se po tech dočká LTE verze Apple Watch.

Čeho jsme se nedočkali? MacOS aplikací pro iPad OS a hardwaru. Na vývojářské konferenci to není až tak nezvyklé, ale procesory M1X, nebo dokonce M2 byly častými předměty spekulací. Apple si je nechal na příště, aspoň se máme na co těšit.