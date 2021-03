Týden mobilně: Vypínač Androidu a loučení s jednou mobilní LeGendou

Google v týdnu spoustě uživatelů zavařil. Sice jen asi na hodinu, ale zato pořádně. Kvůli jedné nenápadné utilitě, nazvané Android System WebView, kterou mají v telefonu skoro všichni (kromě majitelů iPhonů a novějších Huaweiů), nefungovala spousta dalších aplikací, lidé v panice resetovali celá zařízení do továrního nastavení a odinstalovávali, co se dalo. Naštěstí to netrvalo dlouho a ze strany Googlu došlo k rychlé nápravě. Přesto je dobré vědět, co v telefonu vlastně máme a k čemu to slouží.

Po čase to vypadá opět na loučení s jednou legendární mobilní značkou. Zatím to není ještě oficiálně potvrzeno, ale svět telefonů zřejmě opustí jihokorejské LG. Firmě se nepodařilo mobilní divizi prodat a zřejmě ani nijak výrazněji restrukturalizovat. A tak společně vzpomínáme na některé klíčové nebo netypické modely, a to i z éry předsmartphonové, tohoto odvěkého rivala jihokorejského Samsungu.

O čem byla řeč: