Tyto aplikace byly letos vyhodnoceny jako nejlepší pro iOS a Android. Vyzkoušejte nejzajímavější tituly

Apple a Google vyhlásili nejlepší mobilních aplikace na svých obchod App Store a Google Play. Zatímco v případě Best of 2024 bylo přímo oceněno dvacet her a aplikací pro Android, Apple v rámci App Store Awards 2024 odhalil 45 finalistů, z nichž ještě letos vybere nejlepší tituly v jednotlivých kategoriích. To nám však daleko více otevírá segment aplikací a her, které mají podle Applu „něco“ navíc. Vůbec poprvé se myslelo i na brýle Apple Vision Pro, které mají vlastní hodnocenou kategorii.

U všech níže vypsaných vítězů a finalistů vždy přidáváme odkaz ke stažení do odpovídajícího aplikačního obchodu.

App Store Awards 2024

Apple na svém obchodu ocenil celkem 45 aplikací a her napříč dvanácti různými kategoriemi. V každé z nich prezentuje tři finalisty, přičemž vítěze jednotlivých kategorií uveřejní v nadcházejících týdnech. Navíc přidává větší počet obsahu s výrazným kulturním dopadem.



Hra AFK Journey je finalistou kategorie „Hra roku pro iPhonu“. Na platformě Android dokonce vyhrála

V hodnocení se nově objevují aplikace a hry pro brýle Apple Vision Pro, Apple i nadále hodnotí obsah, nejen pro iPhony a iPady, ale také pro hodinky Apple Watch, MacOS a Apple TV.

Finalisté jednotlivých kategorií:

Google Play Best of 2024

Google ocenil aplikace a hry pro různé typy zařízení, od smartphonů přes hodinky až pro Google TV a Automobily. Samostatně ohodnotil i nejlepší hru v rámci předplatného Play Pass nebo hru, kterou si můžete zahrát na počítači (Google Play Games PC). Z hodnocení naopak meziročně vypadly nejlepší aplikace pro rodiny a „pro dobrou věc“ a také nejlepší obsah s umělou inteligencí. Ta za poslední rok natolik prorostla do běžných aplikací, že už nestojí za to využití AI nějak speciálně hodnotit a oceňovat.



Nejlepší aplikací pro Android se v roce 2024 stal titul Partiful pro plánování akcí. U iOS se umístila mezi finalistky kategorie „Kulturní dopad“

Místo tabletů se nově hodnotí obsah rovnou pro velké displeje, kam mimo tabletů spadá i stále rostoucí kategorie skládacích hybridů. Ale už jen aplikace, nikoliv hry. Z hodnocení zcela vypadl obsah pro Chromebooky, protože tento systém má velmi nejasnou budoucnost. Už brzy by jej měl nahradit právě Android.

Následují vítězové hodnotících kategorií u aplikací:

Následují vítězové hodnotících kategorií u her:

