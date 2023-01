Tyto aplikace z Google Play slibují, že vám za splnění aktivit vyplatí peníze. Místo toho jen zobrazují reklamy

Na Google Play se začíná dařit velmi podezřelé kategorii mobilních aplikací. Jedná se o aplikace, které se maskují za tituly pro evidenci zdraví a pohybových aktivit, které současně uživatelům slibují výdělek (!). A právě proto se nebavíme o izolovaném problému, ale o podvodu v globálním měřítku. Tři aplikace, které mají stejného vývojáře a používají stejné nekalé praktiky, si po celém světě stáhlo přes 20 milionů uživatelů.

Problematické jsou zejména tři aplikace, které za splnění aktivit či ušlé vzdálenosti slibují vyplacení finančních prostředků. Jedná se o Lucky Step - Walking Tracker, WalkingJoy a Lucky Habit: health tracker. Všechny aplikace se připojují k jednomu vzdálenému serveru, a jejím cílem není nic jiného, než zobrazení co největšího počtu reklam. A to, nejen při spuštění aplikací, ale třeba hned po odemknutí telefonu. Prostě všude, kde to jen jde.



Tuto aplikaci si pod iluzí snadného výdělku stáhlo přes 10 milionů uživatelů. Jenže, zadarmo vám dnes nikdo nic nedá, akorát si do telefonů zavlečete reklamy, kterými přispíváte vývojářům

Uživatelům při plnění cílů zdánlivě naskakují peníze, jenže „vybrat“ si je mohou až po dosažení určitého limitu. Jakmile se tak stane, je třeba výběr peněz „odemknout“ sledováním reklam, a i tak si na svůj „výdělek“ ještě počkáte. Sledováním dalších reklam můžete 48hodinové čekání zkrátit vždy o jednu hodinu. O tom, že by někdo skutečně obdržel nějaké finance, se sice mezi komentáři dočtete, ovšem nevypadá to příliš pravděpodobně. I vzhledem k reakcím dalších uživatelům. Šance, že nějaké peníze od vývojářů obdržíte, je absolutně mizivá.

Scénář je přitom vždy stejný. Zapnete aplikaci, reklama, nastavíte si hmotnost, reklama, přejdete do nastavení, reklama, zavřete nastavení, reklama... Reklamy mají často 30 až 45 vteřin a nijak je nezrušíte, často se navíc stane, že v aplikaci je tolik reklam, že to nezvládne a spadne. A pak se vše opakujete nanovo - zapnete aplikaci, reklama...

První zmiňovaná aplikace navíc uživatelům slibovala „hory doly“, jenže po nedávné aktualizaci sekce s „vydělanými“ prostředky zmizela. I přesto, že jste sledovali desítky reklam denně, nedostanete ani pětník. Situace je navíc problematická z toho důvodu, že všechny dotčené aplikaci jsou na Google Play stále dostupné. Vývojáři tedy mohou i nadále pokračovat ve svých nekalých praktikách. Pokud jim tedy nechcete „přispět na dobrou věc“, žádnou z výše uvedených aplikací si do telefonu rozhodně nestahujte.

Zdroj: Drweb