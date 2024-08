Tyto baterie máte v mobilu, ale budete chtít jiné, protože výrazně prodlouží výdrž na jedno nabití

Smartphony zažily za poslední roky rapidní technologický vývoj, a snad všechny oblasti se posouvají kupředu, až na baterie. U nich se minimálně za posledních pět let očekával výraznější posun, co do energetické hustoty a kapacity. Výrobci však tuto záležitost „odbyli“ vysokými rychlostmi nabíjení (aktuálně až 320W). Vývoj mobilních baterií se sice nezastavil, byl ale hodně pomalý.

Průřez běžnou baterií, která obsahuje vrstvy anod a katod společně s oddělovací vrstvou, která zajistí, že se elektrody (katoda a anoda) přímo nedotýkají Na trhu se pomalu začínají objevovat nové baterie pro telefony, které už nakoukly do prvních zařízení. V budoucnu bychom se však měli dočkat ještě kvalitnějších baterií, které zajistí, že ani ty nejvýkonnější smartphony nebudeme muset nabíjet každý den. Baterie promlouvají do spousty oblastí lidské činnosti, a do jejich vývoje v posledních letech výrazně zasahuje zejména svět elektrovozidel. Právě ten by měl vývoj baterií nejvíce urychlit. My se na ně však budeme dívat optikou mobilních zařízení. Li-ion Vývoj lithiových baterií začal ještě před 1. světovou válkou. První Lithium Iontové baterie se na trhu komerčně objevily až v roce 1991, a v průběhu historie se jejich energetická hustota (tj. množství energie, které jsou schopny pojmout baterie o daném rozměru) zvýšila trojnásobně. Výrobní cena se zase postupem času snížila desetinásobně.

Li-ion baterie jsou nejčastějším používaným typem akumulátorů u současných smartphonů. Hlavně kvůli poměru velikosti a energetické hustoty, a také kvůli nízké výrobní ceně Protože tyto baterie obsahují, mimo katody a anody, hořlavý elektrolyt, v případě nesprávného nabíjení nebo fyzického poškození mohou zahořet a explodovat. Společně s vývojem Li-ion baterií však došlo i na vývoj technologií, které vylepšují jejich bezpečnost. A to, už v rámci výroby, či při nasazení do koncových zařízení, konkrétně do telefonů, tabletů a další elektroniky. Další vývoj probíhal v oblasti prodloužení jejich životního cyklu (tj. počtu cyklů, než dojde k poklesu maximální kapacity) a také v oblasti rychlonabíjení. Jedná se o jednoznačně nejběžnější typ mobilních baterií na světě, které na trhu už před lety nahradily Ni-Mh baterie, které trpěly tzv. paměťovým efektem. Takže jsme je museli zcela vybíjet a poté nabíjet do sta procent. U typické mobilní Li-ion baterie je bráno jako standard 800 nabíjecích cyklů, než její aktuální maximální kapacita poklesne maximálně na 80 % původní kapacity. V případně kvalitnějších Li-ion baterií je tato meta stanovena na dvojnásobek. U nejdražších telefonů jsou Li-ion baterie upřednostňované před technologií Li-pol, a to kvůli většímu počtu cyklů a vyšší energetické hustotě. Kapacita baterií: typicky 4 000 - 6 000 mAh, u specializovaných outdoorových telefonů až 20 000 mAh Nabíjecí výkon: 10 – 320W (dle výrobce telefonu a nabíječky) Energetická hustota: 300 – 700 Wh/l Výhody: po letech odladěná technologie

bezpečnost

nízké náklady na výrobu Nevýhody: narazily na své energetické limity

nedostatky se dohání rychlým dobíjením

obsahují hořlavý elektrolyt, jsou citlivé na přesné nabíjení

při nepoužívání se samy od sebe pomalu vybíjí

Li-pol Lithium-polymerové baterie jsou podstatně mladší technologie, než Li-ion. Jejich hlavní změnou je náhrada kapalného elektrolytu za porézní chemikálii nebo gel. To umožňuje to, že jsou baterie tenčí, lehčí, flexibilnější a také výrazně bezpečnější.

Plusy a mínusy Li-ion a Li-pol baterií Větší bezpečnost je ale vyvážena většími výrobními náklady, kratším životní cyklem a nižší energetickou hustotou. Při stejných rozměrech Li-ion a Li-pol baterií má Li-pol vždy menší kapacitu. A to není ideální u telefonů, kde často potřebujeme co největší kapacitu, a ani ta mnohdy nedostačuje. Li-pol baterie poznáte i podle toho, že se samovolně vybíjí pomaleji, než LI-ion při nepoužívání (cca 5 % za měsíc). U smartphonů se tento typ baterií používá prakticky jen u některých levnějších telefonů, kde tolik nezáleží na životnosti baterie a počtu nabíjecích cyklů. Li-pol technologie se také často používá ve druhovýrobě, tj. u neoriginálních baterií, které slouží jako náhrada za originální akumulátory. Kapacita baterií: často maximálně 4 000 - 5 000 mAh Nabíjecí výkon: 10 – 320W (dle výrobce telefonu a nabíječky) Energetická hustota: 250 – 670 Wh/l Výhody: tenčí a lehčí

nehořlavý elektrolyt = ještě vyšší bezpečnost

pomalejší samovybíjení Nevýhody: dražší na výrobu

nižší energetická hustota

vývoj nijak výrazně nepokračuje kupředu

Křemík-uhlík Křemíko-uhlíkovou baterii má na starosti značka Honor, která už ji dostala do několika komerčně dostupných telefonů. Ve své podstatě to není až taková revoluce, protože se stále vychází z lithiové technologie. Změnila se pouze anoda, která obsahuje materiál na bázi křemíku. O něm je známo, že dokáže zvýšit kapacitu oproti běžnému Li-ion akumulátoru, problém je však v tom, že křemík s navázanými ionty výrazně mění objem, což s přibývajícími nabíjecími cykly poškozuje strukturu anody a tím i zkracuje životnost celého článku.

Křemíko-uhlíková baterie měla premiéru na veletrhu MWC 2023 Vývoj křemíko-uhlíkových baterií se tedy vede právě v oblasti, jak těmto bateriím omezit stárnutí použitého materiálu, který stojí za zvýšením její kapacity. V první i i druhé generaci baterie došlo na zvýšení kapacity o 6 procent oproti běžně používaným Li-ion bateriím se stejnými fyzickými rozměry. Potenciál technologie je při dalším vývoji větší, kapacita mobilních baterií se při zachování rozměrů může zvýšit až o 12,8 procent. Kapacita baterií: 5 200 - 5 600 mAh Rychlost nabíjení: až 100W (dle modelu) Energetická hustota: teoreticky až o 12,8 % vyšší, než u Li-ion Výhody: vyšší energetická hustota

oproti Li-ion už teď vyšší kapacita o 6 % při zachování rozměrů Nevýhody: nutný další vývoj pro prodloužení životnosti baterií

pouze u telefonů značky Honor

Solid-state Solid-state baterie se od Li-ion akumulátorů liší hlavně použitým elektrolytem. Ten není tekutý ani gelový, ale pevný. U nejnovější podoby baterie určené pro mobilní a nositelná zařízení slibuje jejich výrobce vysokou energetickou hustotu, která překoná i Li-ion baterie.

Rozdíl ve stavbě baterie mezi klasickou Li-ion a Solid-state baterií Navíc není problém tyto baterie nabízet i pro hodně kompaktní zařízení, např. pro sluchátka, hodinky nebo chytré prsteny. Solid-state mají být navíc ještě bezpečnější, než Li-ion, jsou odolnější vůči zkratu a explozi. Navíc mají mít delší životní cyklus (pokles na 80% kapacitu až po 6 000 nabíjecích cyklech) a mohou se rychleji nabíjet. Nedostatek plyne z toho, že se stále vyvíjí – jejich výrobní náklady budou ze startu velmi vysoké. I proto, že je nutné maximálně dodržet výrobní postup. Ani drobné chyby se nepřipouštějí. Problémem je také to, že když se dostanou do mobilních zařízení, bude jich skokově potřeba velký počet, a na to zatím není jejich výroba kapacitně připravená. Solid-state technologie je aktuálně ve vývoji, a tak ji ještě z praktického hlediska (u mobilních zařízení) nemůžeme nijak posoudit. Zřejmě nejdále je ve vývoji japonská firma TDK. Xiaomi v loňském roce uvedlo, že dokázalo nahradit 4 500mAh Li-ion baterii Solid-state baterií o kapacitě 6 000 mAh! A to značí třetinový nárust kapacity při zachování rozměrů baterie, což je pro mobilní zařízení skvělá zprávy. Optimistické předpovědi říkají, že budou Solid-state baterie v mobilních zařízení běžné až koncem aktuální dekády. Energetická hustota: až přes 1000 Wh/l Výhody: výrazně vyšší energetická hustota

delší životní cyklus (pokles na 80% kapacitu až po 6 tisících nabitích)

vhodné i pro kompaktní zařízení Nevýhody: náročné na precizní výrobu

ze startu nebude dostatečná výrobní kapacita

vyšší výrobní cena

stále ve vývoji

Lithium-Sulfur Další vývojovou větví jsou tzv. Li-S (Lithium-Sulphur) baterie, které by se měly ještě v průběhu letošního roku začít vyrábět v první továrně v USA. Komerčně mají být dostupné už v příštím roce. Stojí za nimi společnost Zeta Energy, která už na veřejnosti ukázala baterii o kapacitě 20 000 mAh.

Li-S baterie od Zeta Energy Technologie slibuje extrémně vysoké kapacity baterií a jejich dlouhou výdrž, aniž by došlo k výraznému poklesu maximální kapacity. U energetické hustoty výrobce slibuje přes 800 Wh/l, detaily o rychlosti nabíjení nebo přesné kapacitě baterií pro mobilní telefony zatím chybí. Baterie tohoto typu mají mít životnost až 2 000 cyklů, a pomoci jim může i to, že pochází z USA, kde mají svá vývojová centra např. Apple a Samsung. A to by mohlo při jejich nasazení do smartphonů hrát klíčovou roli... Energetická hustota: přes 800 Wh/l Výhody: Vysoká deklarovaná kapacita a výdrž

na trhu už v roce 2025 Nevýhody: stále ve vývoji

nutné vyřešit degradaci katody

Grafenové baterie O grafenových bateriích se mluví minimálně deset let, ne-li déle, a na trh se zatím nedostal žádný finální produkt. U grafenu je zatím největším problémem ekonomická výroba supertenkých grafenových plátů nebo nanotrubic, které by mohly být použity v bateriích. Baterie je budou využívat proto, že mají lepší elektrickou a teplotní vodivost než běžně používaná měď. Na grafenové baterie navazuje i myšlenka superkapacitátorů, díky nimž by se mohly baterie nabíjet extrémně rychle. Přesto se zatím nejreálněji jeví varianta využití grafenu pro vylepšení chemických vlastností stávajících Li-ion baterií.

Grafenové kuličky pod drobnohledem. Právě na nich měly stát budoucí baterie od Samsungu, jenže jsme se jich dosud nedočkali Samsung v roce 2017 oznámil technologický průlom v podobě „grafenových kuliček“, už sedmým rokem však o dalších detailech mlčí. Bude tak potřeba další výzkum a vývoj, což znamená, že ani po letech to s grafenem nevypadá nejlépe. Čisté grafenové baterie by měly umožnit daleko rychlejší nabíjení a daleko vyšší proud při vybíjení. To bude voda na mlýn spíše elektromobilům, smartphony zase ocení ne tak výrazné zahřívání baterií, což se v přeplněných útrobách bude určitě hodit. Energetická hustota má být oproti Li-ion akumulátorům vyšší až pětinásobně, grafenové baterie mají být menší a tenčí než současné baterie. Při zachování rozměrů mohou mít až o 60 % vyšší kapacitu. Kdy se podobných baterií dočkáme? Podle odborníků nejdříve v roce 2030, my bychom si však tipnuli, že se technologie oproti tomuto datu ještě o dost opozdí. Energetická hustota: 5× vyšší, než běžné Li-ion Plusy: vyšší energetická hustota

baterie mohou být kompaktnější

nižší zahřívání při vybíjení

větší bezpečnost

ekologičtější (sníží závislost na vzácných materiálech) Minusy: vývoj trvá velmi dlouho

extrémně drahé na výrobu (složitost, finance)