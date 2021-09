Tyto funkce měly být jen pro Pixely, nakonec se dostanou v průběhu podzimu na všechny Androidy

Google na svém blogu oznámil hned několik funkcí, které se již v průběhu podzimu dostanou na Androidy. Těšit se mohou všichni uživatelé napříč spektrem výrobců, protože nové funkce nakonec nebudou omezeny jen na Pixely.

První novinkou je ovládání telefonu pomocí vaší tváře, jehož betaverzi jsme si již mohli vyzkoušet. Gesta v obličeji můžete využít k procházení nabídkami nebo ke spouštění aplikací. Specifická obličeje s pohybem očí můžete využít i pro spuštění předpřipravených akcí. Funkce by se měla do Androidů dostat ještě v průběhu tohoto týdne.

Ovládejte Android pomocí obličeje:

Další novinkou je ovládání Google TV přímo z telefonu. A to se může hodit v případě, že vám najednou „zmizí“ dálkový ovladač. Přidání ovladače je jednoduché, stačí do horní lišty mezi zástupce rychlého spuštění přidat položku bezdrátového ovladače, popř. přes novou verzi mobilní aplikace Google TV, která se brzy oficiální cestou dostane do dalších 14 zemí světa. Česko však mezi nimi i nadále nefiguruje.

Google Assistant bude lépe pracovat s upomínkami:

Google Assistant nově dokáže lépe spravovat a vytvářet upomínky, mobilní aplikace vám automaticky přidává návrhy akcí, které by se vám mohly hodit. A v případě blížící se upomínky vás upozorní zařízení, které máte zrovna nejblíže. Další novinky se týkají systému Android Auto, který korektně spolupracuje s Dual SIM telefony, má nový design, vylepšenou navigaci a také podporu her od GameSnacks, které si můžete zahrát třeba při čekání na parkovišti.

Aplikace Fotky Google bude mít vlastní soukromý prostor s fotografiemi chráněný heslem, klávesnice Gboard dostane v průběhu podzimu aktualizaci, která přinese dalších 1 500 Emoji. Klávesnice při vložení komplexního textu složeného z více informací (URL, čísla, adresy, kontakt) dokáže obsah adekvátně rozložit a dá vám na výběr, které údaje chcete do textu vložit. V rámci funkce Sdílení nablízko můžete upravit viditelnost svého zařízení na dočasnou, u Androidů 9 a výše si můžete zase natavit upozornění na to, že máte dávat pozor na okolí, když se pohybujete a díváte se do telefonu.

Funkce Heads Up vás pohlídá při práci s telefonem za chůze:

Některé z novinek jsou k dispozici u vybraných Androidů již od tohoto týdne, nejpozději je budete mít ve svém telefonu v průběhu podzimu.

Zdroj Google Blog