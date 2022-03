Tyto hodiny jsou dražší než špičkový mobil. Místo displeje mají digitronky a zobrazí, co jim přikážete v aplikaci

Pokud jste fanoušky retra nebo máte rádi zajímavé designové kousky, určitě byste měli zpozornět nad novinkou od firmy 3Dsimo. To představilo designové digitronové hodiny Nixie Clock. Předem je nutno říci, že se jedná o produkt zaměřený na firemní zákazníky a lze jej přizpůsobit na přání.



Nixie Clock jsou digitronkové hodiny, které zobrazí světový čas, počet fanoušků, otevírací dobu nebo cokoliv bude zákazník chtít naprogramovat. Navíc mají stylové provedení.

Nástěnné hodiny mají kvalitní zpracování. Jsou celokovové s ochrannou lakovanou vrstvou a zadním krytem z matného černého plexiskla. Provedení záleží na zákazníkovi. Mohou zobrazovat různé informace času v různých časových pásmech, otevírací dobu či kapacitu akce. Naprogramovat je skrze telefon jde i na zobrazení počtu fanoušků na sociálních sítích Facebook, YouTube nebo TikTok.

Specialitou Nixie Clock je to, že využívají 18 digitronů in-12 z let 1973 až 1980. Firma tvrdí, že původní digitrony shání od překupníků po celém světě, nejčastěji jde o zbytkovou surovinu ze starých přístrojů. Přesto u nich výrobce garantuje záruku 6 let. Navíc nechybí ani automatické ladění času, aby se hodiny nezpozdily. Hodiny jsou robustní a měly by odolat poškození v případě pádu a jsou navrženy tak, aby jednotlivé digitrony šlo snadno vyměnit. Nixie trubice navíc neprodukují teplo, takže jsou studené na dotek.

Vše je samozřejmě propojeno s chytrým telefonem skrze mobilní aplikaci a Bluetooth. Přes něj můžete změnit například mezi 12 nebo 24hodinovým režimem. Jak už bylo ale řečeno, jedná se produkt zejména pro firemní zákazníky. Těm by tak nemusel vadit vyšší cena 27 tisíc korun.

Nixie Clock: