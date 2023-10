Tyto Nokie s novým logem firmy v běžném prodeji nenajdete. Jsou určeny do výbušných a rizikových prostředí

Finská Nokia se spojila s německou firmou i.safe MOBILE GmbH, a vypustila do světa dva telefony určené do extrémních pracovních prostředí. Jedná se o Nokii HHRA501x a Nokii IS540.1. V prvním případě se jedná o nový telefon, ve druhém případě jen o „rebranding“ dřívějšího modelu IS540.1. Obě novinky jsou vůbec prvními telefony, na nichž se objevuje nové logo Nokie. Firma HMD Global, která na trh dodává smartphony finské značky pod licencí, používá jeho starší podobu.

V obou případech se jedná o průmyslové 5G smartphony, které jsou určeny do extrémních pracovních prostředí. Jsou určeny pro používání v oblastech, kde hrozí exploze či únik plynu (tzv. ATEX Zone 1), dále jsou navrženy pro použití ve stavebním, hutním, důlním a strojním průmyslu. A to i v zónách s nepatrně nižšími riziky ATEX Zone 2. Novinky s odolností IP68 a MIL-STD810, operačním systémem Android a aplikacemi od Nokie, jsou určeny i do rukou pracovníků v přístavech, na letištích nebo v expedičních skladech.



Takto vypadá průmyslový 5G smartphone Nokia HHRA501x

Telefony nebudou k dispozici v běžném prodeji, ale budou nabízet jako kompletní „balíček“ pro průmyslové využití. Součástí telefonů s Androidem jsou základní komunikační aplikace od Nokie, které bude možné navázat na firemním síť, a specifické hardwarové komponenty, které najdou uplatnění jen ve specializovaných průmyslových pracovištích. Specifikace Nokie HHRA501x nejsou známy, v případě modelu IS540.1. vás odkážeme na tento článek. Oba průmyslové smartphony podporují globální pásma, a mohou být nasazeny kdekoliv po celém světě.

Představení Nokie IS540.1 (tj. rebrandovaného i.Safe Mobile IS540.1):

Zdroj: Nokia