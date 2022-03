Tyto telefony dobijete nejrychleji. Většina je v prodeji i u nás a brzy přijdou další rekordmani

Poslední roky se strhl velký konkurenční boj v rychlosti dobíjení chytrých telefonů a výrobci se doslova předhánějí v tom, kdo jak rychlé nabíjení nabídne. Přistupují k tomu přitom kombinací různých technik. Na rychlost nabíjení má totiž vliv primárně výše nabíjecího výkonu a kapacita baterie. Slabší baterii lze logicky dobít rychleji a naopak.

S tím ale souvisí i technologie rychlého dobíjení. Výrobce totiž musí zajistit, aby nabíjení bylo pro akumulátor bezpečné a nedocházelo ke zkracování její životnosti. Často tak baterii rozdělí na dvě části, které jsou nabíjeny paralelně polovičním výkonem. Myslet se musí i na efektivitu chlazení, jelikož vysoká teplota má rovněž nepříznivý vliv na životnost baterie.

Ty nejrychlejší zatím pro Čínu

Není tomu ještě tak dávno, kdy nabití telefonu do plného stavu trvalo kolem hodiny, nebo dokonce i dvě, dnes se doba plného dobití počítá i na minuty. Na trhu je spousta různých řešení a přístupů. Zejména na asijském trhu se nebojí jít i do větších extrémů. Pokud to vezmeme z globálního pohledu, nejrychleji nabíjený, telefonem by bylo Redmi Note 11 Pro+, který se prodává pouze v Číně. Ten navzdory 120W dobíjení slibuje nabití 4 500mAh baterie za 15 minut. Stejné výsledky nabízí i čínské Xiaomi 11i.

Na našem trhu zatím takové extrémy nenajdeme, ačkoliv model Realme GT Neo 3, který ohlásil výrobce na MWC v Barceloně slibuje stejnou rychlost dobití, ovšem při vyšším výkonu 150 W. Tento model by se k nám zřejmě mohl podívat. Zbylé telefony relevantní pro náš trh najdete v tabulce níže. I ten nejpomalejší se přitom zplna dobije za 36 minut, což je vzhledem k 5 000mAh baterii skvělá hodnota.

Rychlosti nabíjení dle oficiálních čísel výrobců:

Nabíjecí výkon Kapacita baterie Z 0 na 100% Nabito % za minutu (průměr) Realme GT Neo 3* 150 W 4 500 mAh 15 minut 6,66 % Xiaomi 12 Pro* 120 W 4 600 mAh 18 minut 5,55 % Nubia RedMagic 7 65 W 4 500 mAh 25 minut 4 % Oppo Reno 6* 65 W 4 300 mAh 28 minut 3,57 % OnePlus 9 Pro 65 W 4 500 mAh 29 minut 3,45 % Honor Magic 4* 100 W 4 600 mAh 30 minut 3,33 % OnePlus 10 Pro 80 W 5 000 mAh 32 minut 3,13 % Realme GT 2 Pro 65 W 5 000 mAh 33 minut 3,03 % Realme 7 Pro 65 W 4 500 mAh 34 minut 2,94 % Realme GT Neo 2 65 W 5 000 mAh 36 minut 2,78 %

* zatím není v prodeji

Nutné ale připomenout, že nabíjecí výkony i rychlosti dobíjení stále rostou. Již další společnosti oznámili podporu nabíjecích technologií přes 100 W a rekordmanem je dokonce Oppo, které slibuje do smartphonů nasadit i 240W dobíjení, které by mělo zvládnout dobít telefon do plného stavu i za 9 minut. Vypadá to tedy, že se máme rozhodně na co těšit.

Rychlé 240W dobíjení od Oppo: