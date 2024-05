U iPhonů můžete vyhledávat zavoláním. Stačí jen přiložit telefon k uchu, odpověď uslyšíte ve sluchátku

Když ve smartphonu něco vyhledáváme, většinou je to textově a nebo hlasovým odposlechem. Telefonu na vzdálenost několika centimetrů jen nadiktujeme, co potřebujeme. V některých případech je možné vyhledávání i pomocí obrázků. Aplikace Arc Search u iPhonů však umožní vyhledání telefonátem. Jednoduše s telefonem u ucha nadiktujete, co potřebuje, a dozvíte se odpověď.



Rozhraní vyhledávací „telefonující“ aplikace Arc Search

Zatímco u volání je přirozené, že se si dáváme telefon k uchu, při vyhledávání to neplatí. V iOS vám tak stačí jen spustit aplikaci, přiložit telefon k uchu a zeptat se na to, co potřebujete. Iluze je dokonalá. Z venku to vypadá, že máte zrovna probíhající hovor, jen vám v tu chvíli, kdy „předstíráte“ telefonování, nesmí někdo skutečně zavolat...

Probíhající hovor ostatně ukazuje i sama aplikace, ve které můžete vyhledávací hovor tlačítky ukončit nebo zapnout hlasitý odposlech. Aplikace na hlasový dotaz reaguje opět hlasem (na displeji vidíte v průběhu hlasové syntézy animovaný smajlík), stiskem tlačítka „Read More“ se dozvíte další textové podrobnosti k vyhledanému dotazu, které generuje jazykový model od OpenAI.

Vyhledávání telefonováním u Arc Search:

Po položení dotazu aplikace Arc Search přehraje krátkou hudební skladbu, po které odpoví. Nečekejte žádné sáhodlouhé odpovědi, ale úderné výstupy, které jdou rychle k věci. Ostatně i samotný prohlížeč Arc Search se pyšní svým jednoduchým a dobře čitelným formátováním, které vás nechce zahltit zbytečným obsahem. Aplikaci Arc Search stahujte bezplatně z App Storu.

Zdroj: Macrumors