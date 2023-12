U iPhonů už nebude Apple Pay jedinou možností. Apple nabízí „své“ NFC konkurenčním platebním službám

Apple je dlouhodobě kritizován za to, že na systému iOS nemohou běžet alternativní platební systémy třetích stran. A to jednoduše proto, že až dosud má k NFC čipu v telefonech přístup jen platební služba Apple Pay. Podle agentury Reuters nabídl Apple konkurenčním platebním systémům to, že je „pustí“ ke svému NFC čipu, a to by mohlo Applu ušetřit nemalé finanční prostředky na pokutách. Za současného stavu totiž Applu za porušování antimonopolních opatření hrozila ze strany EU tučná sankce.



Bezkontaktní terminál + Apple Pay. Takto to fungovalo od zavedení této služby až do dnešních dní. Nyní Apple nabídl konkurentům, že je „pustí“ ke svému NFC čipu. A to proto, aby na Apple nedolehla povinná regulace (či dokonce pokuta) ze strany EU

Apple to samozřejmě sám od sebe nevymyslel, ale jen reaguje na loňské vyjádření EU, která jej viní z toho, že ztěžuje vývoj konkurenčních služeb na svých zařízeních. Právě omezení NFC čipu na svou vlastní aplikaci pro iPhony a iPady umožnilo Applu získat velkou sílu na trhu mobilních zařízení a praktickou dominanci ve světě mobilních bezkontaktních plateb. Evropská komise si zřejmě v lednu vyžádá zpětnou vazbu od konkurenčních platebních řešení a posléze rozhodne, zda tuto nabídku ze strany Applu přijme, nebo jej bude dále vyšetřovat. Datum, kdy by se na iOS měly dostat alternativní platební systémy, zatím stanoveno nebylo.

Kdo ví, třeba budeme jednou s iPhony platit prostřednictvím Google Pay...

Službu Apple Pay používá v Evropě více než 2 500 bankovních institucí a 250 finančních a fintech firem. Služba sice není v EU brána jako „Core platform service“, ale v rámci probíhajícího vyšetřování existuje reálná hrozba jejího zařazení na seznam. A z toho by plynula povinná regulace, minimálně na území EU. Pro koncové uživatele má alternativní způsob plateb smysl proto, že konkurenční platební systémy mohou mít různé benetifty a také o něco nižší poplatky. Apple Pay se používá i při nákupech na App Storu, takže by se díky tomu mohla i nepatrně snížit cena pořizovaných her a aplikací.

Zdroj: Reuters