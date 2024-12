U nositelností je po letech vidět větší zájem o chytré náramky, Apple už na špici není sám

Agentura Canalys publikovala statistiky nositelností za třetí čtvrtletí letošního roku, které ukazují, že se růst chytrých doplňků na zápěstí povážlivě zpomalil. Meziročně trh vzrostl jen o tři procenta. Celkem se na trh dostalo 52,9 milionů kusů, přičemž největší zájem meziročně vzbudily nejlevnější doplňky – chytré náramky, které poslední tři roky strádaly. Za jejich aktuální vzestup vděčí zejména Xiaomi Smart Band 9 a Samsung Galaxy Fit3, které jsou populární v jižní Americe a také v regionu EMEA, kam spadá i Evropa.



Situace na trhu nositelností za poslední dva roky po čtvrtletích. O chytré náramky začíná být po letech stagnace zase relativně vysoký zájem

Lídrem v oblasti oblasti nositelností jsou však v současnosti dvě firmy – Apple a Xiaomi. Zatímco Applu meziročně klesl tržní podíl o 3,6 %, Xiaomi rostlo více než o třetinu. Obě firmy na trh v letošním třetím čtvrtletí eviduje zhruba 8,5 milionů prodaných nositelností. U Applu jsou to samozřejmě hodinky Apple Watch růzých generací, U Xiaomi zabodovala řada Redmi Wach 5 a hodinky řady Xiaomi Watch S.

16 % prodejů ale 40 % všech útrat

Pokud se však podíváme na finanční hodnotu prodejů, je na tom Apple samozřejmě daleko lépe, než Xiaomi. Hodinky Apple Watch činí 40 % všech útrat zájemců o nositelnostiv Q3 2024, u Xiaomi jsou to pouze čtyři procenta. Zájem se u této značky posunul převážně do roviny cenově dostupných nositelností. Tomu odpovídá i pokles průměrné ceny hodinek a náramků od Xiaomi o 9 procent na nejnižší hodnotu od roku 2021. Samsung se v hodnotě drží na druhém místě, co do počtu dodaných kusů je však až čtvrtý. Na třetí místo před sebe pustil značku Huawei, která mimo domovskou Čínu hodně vsází na právě na nositelnosti.



Vlevo vidíte tržní podíl podle dodávek nositelností na trh, vpravo pak tržní podíl podle toho, kolik jednotlivé značky za prodej nositelností utržily

Polochytré hodinky, které mají uzavřený systém, a jsou spíše cenově dostupnější mají tržní podíl 45 procent. Plnohodnotné chytré hodinky s otevřeným systémem, do nichž můžete instalovat aplikace a hry, mají na trhu podíl jen 35 procent, ovšem finančně se jedná o 74 % celého trhu s nositelnostmi. Podle analytiků budou jejich výrobci pokračovat ve vývoji, který je důležitý pro vymezení a udržování ekosystémů jednotlivých značek. Čekat máme vylepšení na hardwarové i softwarové úrovni. Konkrétně v oblasti procesorů, strojového učení i pokročilého monitoringu spánku.

Zdroj: Canalys