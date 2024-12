Uber v Česku nově objednají i teenageři od 13 let. Rodiče mohou jejich jízdu sledovat online

Uber v Česku spouští novou službu Uber for Teens, která umožní využívat jeho služby i mladým teenagerům od 13 let. Dosud podle podmínek mohli taxi přes aplikaci zavolat pouze plnoletí od 18 let.

Rodiče si své děti přidají do rodinného profilu, na nějž navážou nový účet svému potomkovi. Ten potom objednává jízdu pod dohledem rodičů a také s aktivními bezpečnostními funkcemi. Uber for Teens bude možné využít nejdřív pro jízdy v Praze a Brně, do dalších českých měst se služba dostane během následujících týdnů. Služba funguje v rámci všech stávajících tarifů, neúčtuje se žádný speciální příplatek.

Všechny jízdy pro teenagery budou mít automaticky zapnuté bezpečnostní funkce včetně ověření pomocí PIN kódu, živého sledování jízdy, upozornění na nečekané události a přístupu k nouzovému tlačítku Uberu. Tyto funkce nemůže vypnout pasažér, řidič ani rodič, a teenageři je tak budou mít vždy k dispozici po stisknutí tlačítka. Rodič vždy obdrží oznámení o objednání jízdy v reálném čase, následně může na celý průběh dohlížet pomocí živého sledování.