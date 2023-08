Ukrajina si připomíná 32. výročí nezávislosti. S O2 dnes celý den můžete volat na ukrajinská čísla zdarma

Ukrajina dnes slaví svůj Den nezávislosti. 24. srpna 1991 se vymanila ze sféry vlivu Sovětského svazu a stala se suverénní nezávislou zemí. K tomuto 32. výročí, pro Ukrajinu letos o to symboličtějšímu kvůli probíhající válce s Ruskem, si operátor O2 připravil zvýhodnění pro své zákazníky. Během celého dnešního dne je možné ze sítě O2 volat na ukrajinská telefonní čísla (s předvolbou +380) zcela zdarma.

Běžně jsou hovory na Ukrajinu účtovány jako volání do zahraničí se sazbou 5,40 Kč za minutu. Pokud ale z Česka ve čtvrtek 24. srpna od půlnoci do půlnoci zákazníci O2 zavolají na jakékoliv ukrajinské číslo, bude tento mezinárodní hovor počítán zdarma bez ohledu na délku nebo počet hovorů. Akce se vztahuje jak na všechny zákazníky O2 s tarify FREE+, NEO+, YOU, tak i na ty s předplacenými kartami.

„Plno rodin je stále rozdělených a Den nezávislosti nemohou oslavit společně. Proto jsme se rozhodli jim dát možnost si 24. srpna s blízkými zavolat bez jakéhokoliv omezení,“ říká ředitelka mobilního segmentu v O2 Silvia Cieslarová a připomíná, že to není poprvé, co O2 dává volání na Ukrajinu zdarma: „Rozhodli jsme se dát volání zdarma už v minulosti, a to na Vánoce, které se tradičně slaví na Ukrajině 7. ledna. Právě letošní svátky byly pro tuto skupinu lidí obzvláště náročné a plné smíšených pocitů. Mnoho rodin zůstalo vlivem událostí loňského roku rozdělených."

Právě v lednu si operátor ověřil, že zájem o bezplatné volání na Ukrajinu mezi jeho zákazníky je velký. V síti zaznamenal 10× vyšší telefonní provoz, propojil jsme tisíce mezinárodních hovorů. Průměrná délka byla 10 minut. Rekordmanem se stal jeden zákazník, který ze svého čísla volal celkem 65krát. Co do délky pak všechny jednoznačně překonal jiný zákazník, který protelefonoval celkem 498 minut. Za takové množství minut by jinak zaplatil skoro 2700 Kč.