Ukrajina slaví Vánoce, s O2 se tam celý dnešní den dovoláte zdarma

O2 připravilo pro své zákazníky dárek k „ukrajinským Vánocům“. Ty se ve většině země slaví podle juliánského kalendáře až po Novém roce, od 6. do 19. ledna. Celý dnešní den mohou zákazníci s českým číslem O2 volat na Ukrajinu (tedy mezinárodní volání na čísla s předvolbou +380) neomezeně zdarma.

Výhoda je cílena zejména na ukrajinské občany pobývající v Česku, kteří chtějí kontaktovat své blízké a rodinu na Ukrajině. Akce se vztahuje na všechny zákazníky O2 s tarify Free+, Neo, You i na uživatele předplacených karet. Běžná sazba mezinárodního volání na Ukrajinu je u O2 stejně jako u zemí Evropské unie 5,60 Kč za minutu hovoru.

Vánoce na Ukrajině se obvykle slaví v průběhu měsíce ledna, a to podle oblasti a vyznávaného náboženství. Operátor si pro zvýhodnění zvolil dnešní den. „Rozhodli jsme se dát volání zdarma po celou sobotu 7. ledna, aby nabídku mohlo využít maximum našich zákazníků, kteří ve všední dny třeba pracují a mají své povinnosti. Pokud z Česka v sobotu od půlnoci do půlnoci zavolají na jakékoli ukrajinské číslo, bude tento mezinárodní hovor automaticky zdarma. Volat mohou navíc jak dlouho a na kolik kontaktů chtějí," vysvětluje ředitelka mobilní divize O2 Saskia Cieslarová.

Čeští operátoři pomáhají uprchlíkům z Ukrajiny od počátku války. Většina z nich převedla účtování roamingových i mezinárodních volání na Ukrajinu do zóny EU, kde jsou hovory výrazně levnější (v roamingu dokonce v rámci ceny domácího tarifu). O2 připravilo speciální edici předplacené karty GO Ukrajina 15 GB, která za 299 Kč nabízí kromě 15 GB dat i volání do sítě O2 zdarma, 50 minut do ostatních sítí, a především pak volání na ukrajinská čísla za 1 Kč/minutu.