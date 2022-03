Ulefone Power Armor 14 Pro v terénu nezklame. Nerozbitné dvojče navýšilo výkon a dostalo nový Android

Značka Ulefone uvedla na trh další z neobyčejných superodolných telefonů - Ulefone Armor 14 Pro. Jedná se o nástupce loňského Power Armor 14, který byl dovybaven hned o několik novinek. Smartphone dostal výkonnější procesor, větší RAM, větší kapacitu úložiště i nejnovější Android 12. Samozřejmostí pak zůstává zvýšená odolnost daná normami IP68, IP69K a MIL-STD810G. Za zmínku stojí i notifikační dioda nad displejem, která se u moderních smartphonů objevuje již jen velmi zřídka.

Začněme displejem, který nabídne úhlopříčku 6,52 palce a rozlišení 1 600 × 720 pix. Jedná se o IPS panel, který je potažený vrstvou eliminující otisky prstů. V kapkovitém výřezu čeká 16Mpx selfie. Na zádech najdeme tři fotoaparáty s přisvětlovací diodou. Hlavnímu 20Mpx foťáku se světelností F1.8 (snímač Sony IMX350) asistuje 2Mpx marko a hloubkový snímač. Samotné tělo odolá působení vody až 1,5 metru pod vodní hladinou po dobu 30 minut. Celoplastový telefon s pogumovanými rohy je certifikován na výkyvy teplot, na pády z 1,5 metru či na celodenní pobyt v betonu.

Tento tank nabijete i bezdrátově

Reproduktor a sluchátkový jack mají vlastní membrány, konektory USB-C a 3,5mm jacku kryje gumová krytka. Mimochodem FM rádio zahraje i bez připojených sluchátek. Napevno integrovaná baterie má kapacitu 10 000 mAh, a dobijete ji až 18 Watty kabelem či bezdrátově (standard Qi, max 15W). 10 minut nabíjení má vystačit až na dvě hodiny volání, přes USB-C lze zpětně dobíjet i další zařízení. Smartphone tedy dokáže suplovat i běžnou powerbanku. Do zamykací klávesy na boku se dostala čtečka otisků prstů, oranžovou boční klávesu si můžete uzpůsobit k obrazu svému.

Ani hardware tentokrát není úplně k zahození. Telefon pohání Mediatek Helio G85 (vs Helio G35 v podání základní verze), na něhož navazuje 6GB operační paměť a 128GB úložiště. To si microSD kartami (v hybridním slotu) rozšíříte až o 128 GB. Telefon je jinak koncipován jako Dual SIM, maximem mobilní konektivity je LTE. Telefon podporuje GPS/Glonass/Galileo a také NFC, takže s ním zaplatíte přes Google Pay. Uvnitř se můžete těšit na čistý Android 12, u něhož Ulefone vyzdvihuje zejména to, že je systém bez jakýchkoliv reklam...

Představení superodolného Ulefone Power Armor 14 Pro:

Základní model Ulefone Power Armor 14 se v Česku prodává zhruba za pět tisíc korun. Pokud bychom zohlednili lepší specifikace novinky, mohla by její cena narůst, odhadem, na šest až sedm tisíc korun. Ulefone však zatím koncovou cenu nezveřejnil. Do prodeje by se měl telefon dostat až v nadcházejících týdnech. Přímo v základní krabici najdete společně s telefonem se základní fólií na displeji i síťový adaptér, USB-C kabel, temperované sklo, poutko a špendlík pro vytažení šuplíku pro SIM.

Zdroj Ulefone