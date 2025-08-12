Úleva pro úložiště v telefonu. Fotky Google umožní zálohovat jen vybrané oblíbené snímky

Fotky Google jsou pro mnohé neocenitelným pomocníkem pro archivaci vzpomínek. Současné možnosti však nutí uživatele volit mezi pohodlím a kontrolou. Buď mohou nahrávat do cloudu automaticky úplně vše, včetně nepovedených fotek a různých snímků obrazovek, čímž rychle zaplní bezplatné i placené úložiště, nebo je možné automatiku vypnout a fotografie nahrávat ručně, což je při větším množství fotek zdlouhavá a otravná práce.
Zdá se, že Google chystá elegantní řešení tohoto dilematu. Ve zdrojovém kódu připravované nové verze 7.39 aplikace Fotky byla objevena funkce, která umožní zálohovat pouze snímky označené jako oblíbené. Odhalení pochází z takzvaného „APK teardownu“, což je v podstatě nahlédnutí pod kapotu instalačního balíčku aplikace, kde se často skrývají stopy budoucích vylepšení.
Zálohovat se bude jen to, co označíte
Princip by měl být jednoduchý: v telefonu si aktivujete novou volbu a od té chvíle se na cloudové úložiště nahrají jen ty fotky a videa, které označíte hvězdičkou. Ostatní snímky zůstanou pouze v telefonu, takže nebude docházet k zbytečnému dublování dat v cloudu. Tím získáte ideální kompromis mezi plnou automatizací a nutností ručního nahrávání, což výrazně ušetří místo v cloudovém úložišti. K dispozici by měla být i možnost zálohovat jen specifická alba.
Označení fotky jako oblíbené
Důkazy jsou poměrně přesvědčivé. Ve zdrojovém kódu se objevily konkrétní textové řetězce, které novou funkci přímo popisují. Jde o úryvky jako <string name="photos_autobackuppromos_backupfavorites_title">Automatically back up only your favorites</string>, které jasně naznačují, že automaticky budou zálohovány jen ty soubory, které uživatel označil jako oblíbené. To by podstatně zpříjemnilo správu digitální fotogalerie.
Důvod tohoto kroku je jasný: většina z nás má ve fotogalerii spoustu bezcenných screenshotů, pracovních dokumentů a nepovedených fotek, které jednoduše nemá smysl synchronizovat s cloudem. Díky novince zůstanou v cloudu jen skutečně důležité fotografie a zároveň získáme větší přehled nad tím, co odesíláme na servery Googlu.
Dosud byly možnosti nastavení omezené
Než se této novinky dočkáme, je k dispozici alespoň částečná kontrola. V nastavení aplikace Fotky Google lze zvolit, které konkrétní složky z telefonu se mají ukládat do cloudu. Můžete tak například vyloučit složku se staženými soubory, obrázky z WhatsAppu nebo snímky obrazovky a synchronizovat pouze hlavní složku, do které se ukládají fotky pořízené fotoaparátem. Je to sice méně pohodlné, ale prozatím alespoň nějaké řešení.
Zálohování Fotek Google
Ačkoli nalezený kód hovoří primárně o fotkách, je téměř jisté, že se stejná logika bude vztahovat i na videa, která v úložišti zabírají ještě více místa. Google zatím nic oficiálně neoznámil a je třeba počítat s tím, že ne každá testovaná funkce se nakonec dostane do finální verze. Musíme tedy doufat, že se této nesporně užitečné volby brzy dočkáme.
Pokud Google tuto funkci zpřístupní v podobě, jakou naznačuje analýza aplikace, bude to signál, že i velké platformy umí přemýšlet nad reálnými potřebami uživatelů a reagovat na ně. Není to malý detail, ale jasný krok k větší svobodě a úsporám ve světě digitálního chaosu.