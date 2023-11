Ulevte uším. Mobilu povolte jen takovou hlasitost hudby, která je vám ještě příjemná

Sluch je naším důležitým smyslem, který dostává každý den pořádně zabrat. 70 decibelů se považuje za hlasitý zvuk, který můžete při dlouhodobém poslechu začít pomalu poškozovat vaše uši. A to je např. zvuk myčky nebo okolní dopravy, kterou slyšíte při řízení auta. 120 dB, což je např. siréna, pak může okamžitě ublížit vašemu sluchu.

A protože je zdrojem zvuků i smartphone, existuje zde z dlouhodobého hlediska riziko možného poškození sluchu. Výrobci tomu jdou naštěstí naproti, a tak vám přímo v systému umožní nastavit si maximální hlasitost. Tedy maximální úroveň, která je pro vás ještě snesitelná.

Smartphony různých značek běžně uživatele při pokusu o zvýšení hlasitosti informují, že poslech hudby nad únosnou mez ve sluchátkách může být určitým zdravotním rizikem. Hudba začne hrát hlasitěji až tehdy, když tuto informační zprávu odsouhlasíte. iPhony vám zase zobrazí varování o tom, že posloucháte hudbu příliš dlouho při vysoké hlasitosti, což Androidy neumí. V dnešním článku se zaměříme na to, jak si u smartphonů můžete sami dopředu nastavit snesitelné limity a svým uším alespoň trochu ulevit.

Vlastní nastavení mají iPhony a Samsungy

Pokud máte iPhone, můžete si velmi jednoduše nastavit maximální hlasitost zvuku ve sluchátkách. Stačí přejít do Nastavení - Zvuky a haptika - Bezpečnost sluchátek. Zde si zapnete volnu Tlumit hlasité zvuky, a můžete jezdec přetáhnout na požadovanou úroveň. Pokud by se měly do sluchátek dostat hlasitější zvuky, iPhone je utlumí tak, aby nepřekročily stanovenou mez.



V nastavení iPhonu si můžete omezit maximální hlasitost hudby ve sluchátkách. Na stejné obrazovce se dozvíte i to, kolikrát vás iPhone v poslední době varoval ohledně příliš vysoké hlasitosti

Na stejném místě najdete informace o tom, kolikrát vás iPhone během dne varoval ohledně vysoké hlasitosti zvuků. V aplikaci Zdraví si pak zobrazíte detailní statistiky zvuků, kterým jste byli v daný den vystaveni.

Na omezení maximální hlastosti myslí u svých smartphonů i Samsung. Stačí přejít do Nastavení - Zvuky a vibrace - Hlasitost. V této nabídce můžete upravit různé úrovně zvuků pro různé akce telefonu, přes nabídku se třemi tečkami však můžete nastavit Omezení hlasitosti média. Když funkci zapnete, jezdec se objeví v defaultní hodnotě, jejíž úroveň není nijak přesně označena. Můžete ji ručně zvýšit, ovšem, jakmile se slider zabarví do oranžové, znamená to, že se pohybujete ve vyšších úrovních.



Omezení maximální hlasitosti si můžete nastavit i u Samsungů, ostatní Androidy se budou muset, v případě, že podobná funkce v jejich nadstavbě chybí, spolehnout na dodatečně staženou aplikaci z Google Play

Pokud máte v ruce telefon svého dítěte, můžete si omezení maximální hlasitosti zablokovat PIN kódem. U telefonů jiných značek je třeba prozkoumat nadstavbu, zda se v ní objevuje podpobná funkce jako u Samsungů. Záleží však na implementaci jednotlivých nadstaveb, protože v čistém Androidu žádné omezení na maximální hlasitost nenajdete. Musíte si pomoci aplikacemi třetích stran, pomoci může např. bezplatná aplikace Volume Lock. Tedy za předpokladu, že překousnete reklamy.